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▲米爾頓颶風過後，坦帕灣地區一度超過75％的加油站沒有燃料。圖為米爾頓颶風過後佛州加油站忙碌狀況。（圖／美聯社／達志影像）

康芮颱風即將襲台，許多民眾紛紛準備赴超市、大賣場採買物資和食物防颱，而美國今年也屢屢受到颶風影響，在颶風來臨前美國民眾防颶工作最忙碌的地點其實是加油站，今年米爾頓颶風（Milton）過後，坦帕灣地區一度超過75％的加油站沒有燃料。台灣民眾在颱風來臨前搶買物資和食物有時像是一種儀式感，更多的是備而不用，但對於美國民眾來說，颶風來襲前搶加油則是實打實的必須工作。就以今年肆虐佛州的米爾頓颶風為例，在颶風登陸的前一天，當地民眾已將7912家、約17.4％的加油站油料搶購一空。而民眾寧願在加油站大排長龍，也非要搶到油不可的原因很實際，米爾頓颶風過後，坦帕灣地區一度超過75％的加油站沒有燃料，數百萬戶停電，在等待地方政府修復基礎設施的時候，許多民眾必須仰賴自家的燃油發電機應急。經常遭遇颶風的佛羅里達州當地沒有煉油廠，能源依賴水運，而颶風肆虐期間往往造成港口關閉，在颶風過後船隻也未必能馬上入港，這也是為何當地每逢颶風就會出現油料短缺。另外，米爾頓颶風造成佛州超過550萬人疏散，疏散行動也會造成加油站汽油需求大漲，難怪美國民眾在颶風來臨前除了準備日用物資和食物外，更要趕著去加油站排隊。