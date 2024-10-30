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▲麥當勞歡樂送原則上服務至10/31 00:00！但收單時間可能受颱風影響。（圖／記者葉政勳攝）

強颱康芮颱風（KONG-REY）來勢洶洶！北北基桃等全台22縣市明（31）日皆停班停課。颱風假影響速食餐廳「暫停外送」，想吃宵夜的民眾先注意，foodpanda熊貓外送將自10月31日00:00停止外送，並提前30分鐘（23:30）關閉平台；麥當勞歡樂送24hr也因颱風影響收單時間，原則上到明天00:00，若提前關閉服務，將於消費者輸入地址後跳出提醒，或撥打訂餐中心02-40666888電話可確認。因颱風影響，政府宣布停班停課，foodpanda為保障外送夥伴上線安全，亦會配合政府指示於該時段內暫停外送服務。平台將自10月31日00:00停止外送服務，並提前30分鐘（10月30日23:30）關閉平台，後續將隨時根據政府停班停課公告更新。外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。foodpanda也提醒所有外送夥伴以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。此外foodpanda在颱風期間各合作通路皆設有防颱快速選購專區，協助消費者應對颱風影響，讓消費者可以輕鬆把握最後的防颱準備時間。麥當勞歡樂送24hr可能因颱風影響收單時間，原則上服務至10月31日00:00，若該餐廳提前關閉服務，將於消費者在官網輸入外送地址後跳出提醒，或撥打訂餐中心02-40666888電話時，可與接聽人員確認服務。麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒。