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▲申惠善姜勳新戲《致我的解離》，多重人格撞上真愛。（圖／IMDb）

▲《致我的解離》開播後好評不斷，話題度高掛排行榜冠軍。（圖／申惠善IG）

韓劇《致我的解離》迎來大結局，由李陣郁飾演的「鄭賢武」向申惠善飾演的「朱恩好」求婚，為這段情感旅程劃下圓滿句點。根據尼爾森韓國的數據，最終集收視率在韓國首都圈達 4.0%、全國 3.3%，顯示此劇在結尾的高人氣。大結局中，李陣郁飾演的鄭賢武在好友重傷後陷入愧疚，選擇拒絕晚間新聞主播職位。申惠善飾演的朱恩好在旁陪伴、安慰，成為他心靈的支柱，並在最後接受了他的求婚，為劇情劃下溫馨句點。由姜勳飾演的「姜周延」，以冷靜且細膩的演技成功詮釋角色的成長與變化，尤其在與朱恩好第二人格「朱惠利」互動時，讓角色多了柔軟一面。此番精湛演技為他帶來觀眾好評，也讓他在該劇中成為不可忽視的亮點。《致我的解離》以解離性人格障礙為題材，融入愛情與角色成長，使觀眾感受到療癒和感動。此劇憑藉細膩的劇情、深情的演技，成為本季的亮點，並在溫暖治癒的氛圍中完美收官，讓觀眾體驗到愛與自我重生的意義。