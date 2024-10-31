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距離美國總統大選只剩一週，今年大選選情膠著，搖擺州成為入主白宮的關鍵差距，根據美媒《國會山莊》報導，曾任白宮副幕僚長的共和黨策士羅夫（Karl Rove）分析認為，川普只要憑藉喬治亞州、賓州或密西根州的勝利就能入主白宮，「如果他贏下喬治亞州，選戰就結束了；如果他贏賓州而失去喬治亞州，選戰同樣結束。」美媒《國會山莊》指出，共和黨策略專家卡爾·羅夫（Karl Rove）分析預測，前總統川普只要拿下喬治亞州、賓州或密西根州，即可成功重返白宮。他認為目前亞利桑那州、北卡羅來納州較傾向於川普，但北卡州擁有大量的無黨派獨立選民，其投票行為尚不明確。羅夫指出，「如果他贏下喬治亞州，選戰就結束了；如果他贏下賓州但失去喬治亞州，選戰同樣結束。」羅夫解釋道，若川普贏得內華達州、亞利桑那州和北卡羅來納州，將大幅縮短與勝選門檻的差距，只需再取得15至19張選舉人票即可獲勝。根據目前民調，川普在6個搖擺州中領先，並在全國平均上以48.4%支持度微幅領先副總統賀錦麗的48.0%。羅夫認為雙方陣營都對勝利抱有信心，因為選情極為接近。他特別提醒，在這倒數關鍵時刻，一點點細微的事件可能對選情產生重大影響，例如川普在紐約麥迪遜廣場的造勢活動中，喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）就稱「現在海中央有一座漂浮的垃圾島，是的，我想那叫波多黎各」，他還在台上大酸中南美洲人「喜歡製造嬰兒」。羅夫指出，賓州選民中有4%為波多黎各裔，這種言論可能引發該群體的強烈反應，進而影響選情，而根據CBS-YouGov的調查，賓州支持度方面，川普和賀錦麗均為49%，但賀錦麗在獨立選民中略佔優勢。