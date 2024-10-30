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康芮颱風（KONG-REY）目前已經發展為強颱，預計明（31）日會是影響最為劇烈的時間，暴風圈開始籠罩各地，各縣市今（30）日宣布明日停班停課，民進黨北市議員許淑華也在臉書發文，卻被網友發現圖卡日期是11月1日，儘管許立刻更正，卻仍被國民黨立委謝龍介的姪子、前桃園市議員候選人謝克洋備份，發文酸許是大預言家，要蔣萬安皮繃緊點。許淑華晚間在各縣市宣布停班課後，也在個人臉書上發圖卡，圖卡內容表示，「康芮颱風來襲，11月1日（五）台北市停止上班上課」，民眾提高警覺防颱、備妥存糧及水、清理排水及移除障礙物、不要入山及觀浪等，日期錯誤遭網友發現，留言糾正「明天是禮拜四欸」、「預告星期五也放假囉」、「日期寫錯了」、「議員是預言家嗎」；許淑華經提醒也立刻將圖卡置換，改為日期為「10月31日（四）台北市停班停課」的正確圖卡。不料該圖卡仍被謝克洋備份，並在個人臉書發文酸道，「大預言家許淑華，直接宣布11/1也會放颱風假。蔣萬安你皮繃緊一點，敢不放假害華姐翻車的話，你蔣萬安不用下台負責嗎？」