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金州勇士球星Stephen Curry左腳踝扭傷進入傷兵名單，讓勇士先發陣容必須做出改變，總教練Steve Kerr選擇在對上紐奧良鵜鶘隊的比賽，讓年輕前鋒Jonathan Kuminga從板凳出發。賽後Kuminga的回答讓人玩味，他表示「這是教練的決定，自己只能遵循指示」，語氣中充滿無奈。Stephen Curry和Andrew Wiggins不能打，Kerr對於新發陣容的變動是：將Kuminga移至板凳，這一舉動引起外界好奇。賽後Kerr也表示，自己這麼做的原因是不想擺上Trayce Jackson-Davis、Draymond Green和Kuminga同時在場，希望使用一個場上空間更好的陣容。顯然Kerr的決策考量沒有問題，但球員的心理上不一定能夠接受，將帥之間也並沒有對此有足夠的溝通。根據報導，Kerr稱他在賽前有向Kuminga解釋過原因；後者則說，他收到了教練發來的訊息告知此一決定，但兩人沒有進行長時間的交談。Kuminga說：「這不是我能決定的，我收到一條訊息，事情就是如此，我能怎麼辦？只能同意。」他直言道，「我能怎麼辦……問為什麼我不是先發嗎？這是教練的決定，我們只能遵循他的指示。」他繼續說：「說到底，我仍然是一名職業球員。我會做我必須做的事情。」這一場比賽Kuminga上場28分鐘，13投6中，得到17分3助攻2抄截和1阻攻，他本季改打小前鋒，在例行賽前3場比賽，命中率僅33.3%，場均得到8分。目前為止，他和勇士隊還沒有完成續約。Kerr在30日的比賽用了Brandin Podziemski、Buddy Hield、Moody、Green、Jackson-Davis等5人先發，並使用了10人輪換陣容，不確定他在後續的比賽使否會繼續沿用如此陣容。