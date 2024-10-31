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▲7-11門市限定，太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折逼近半價。（圖／業者提供）

▲7-11在APP發動「萬聖節不買就搗蛋」寄杯活動，多杯組333元。（圖／業者提供）

▲7-11寄杯精品美式、馥芮白咖啡買7送7。（圖／7-11提供）

▲7-11本週超值五六日，好時巧克力買一送一。（圖／7-11提供）

▲7-11行動隨時取韓柚風味青茶2杯99元。（圖／7-11提供）

▲萬聖節全家特濃美式、熱卡布奇諾第2杯只要10元。（圖／全家提供）

▲全家11/1~11/3康康五優惠，綠茶奶蓋雪糕、黑巧克力買一送一。（圖／全家提供）

▲全家雙十一購物節提早開跑，牛奶雪糕、冰塊買一送一。（圖／全家提供）

▲購買Hi café大杯或特大杯飲品任2杯，則由萊爾富限量免費贈「水豚君造型杯塞」乙個。（圖／萊爾富提供）

今（31）日萬聖節雖遇上颱風天！不過超商限定咖啡優惠可別錯過，7-11門市太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵第二杯10元，並且11月1日限定美式、拿鐵買7送7可寄杯；全家今起有特濃美式、大杯熱卡布奇諾同品項第2杯10元，明（1）日有濃美式、拿鐵寄杯買3送3。◾太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾好時經典可可6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵5杯333元，6.7折（原價100元、特價67元）◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）◾中杯風味系列指定熱飲9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價50元）◾好時經典可可買1送1（中熱／大冰），5折（原價65元、特價33元）◾咖啡珍珠歐蕾10元多1杯，（原價75元、特價43元）◾百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，5折（原價30元、特價15元）◾雪碧無糖汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾韓柚風味青茶2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）◾大杯經典美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）◾大杯經典拿鐵111杯4300元，7.1折（原價55元、特價39元）◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）◾大杯單品美式111杯6700元，6.7折（原價100元、特價67元）◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.5折（原價110元、特價72元）◾私品茶55元飲品30杯/65元飲品26杯1111元（兌換期限至2025年7月31日），6.6折（原價65元、特價43元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。