今（31）日萬聖節雖遇上颱風天！不過超商限定咖啡優惠可別錯過，7-11門市太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵第二杯10元，並且11月1日限定美式、拿鐵買7送7可寄杯；全家今起有特濃美式、大杯熱卡布奇諾同品項第2杯10元，明（1）日有濃美式、拿鐵寄杯買3送3。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月29日至10月31日
◾太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜10月27日至10月31日
◾好時經典可可6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵5杯333元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾中杯風味系列指定熱飲9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡
📍APP｜11月1日限定
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價50元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾好時經典可可買1送1（中熱／大冰），5折（原價65元、特價33元）
◾咖啡珍珠歐蕾10元多1杯，（原價75元、特價43元）
◾百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾雪碧無糖汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜11月1日至11月3日
◾韓柚風味青茶2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月30日至11月3日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）
◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜10月30日至11月26日
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）
◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜11月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍APP隨買跨店取｜11月9日至11月11日（兌換期限至2025年11月30日）
◾大杯經典美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯經典拿鐵111杯4300元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.5折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯/65元飲品26杯1111元（兌換期限至2025年7月31日），6.6折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜10月30日至11月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜即日起至12月10日（售完為止）
◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。
◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜10月29日至10月31日
◾太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜10月27日至10月31日
◾好時經典可可6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵5杯333元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾中杯風味系列指定熱飲9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡
📍APP｜11月1日限定
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價50元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾好時經典可可買1送1（中熱／大冰），5折（原價65元、特價33元）
◾咖啡珍珠歐蕾10元多1杯，（原價75元、特價43元）
◾百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾雪碧無糖汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜11月1日至11月3日
◾韓柚風味青茶2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月30日至11月3日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）
◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜10月30日至11月26日
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）
◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜11月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍APP隨買跨店取｜11月9日至11月11日（兌換期限至2025年11月30日）
◾大杯經典美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯經典拿鐵111杯4300元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.5折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯/65元飲品26杯1111元（兌換期限至2025年7月31日），6.6折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜10月30日至11月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜即日起至12月10日（售完為止）
◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。
◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。