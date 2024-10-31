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繼上週美企季度財報週拉開序幕後，投資人消化了大量的獲利報告，並期待包含Meta等大型科技公司在內、更多的業績報告出爐。不過，週三晶片股表現不盡理想，AMD、美超微（Super Micro Computer）、輝達股價下滑，加上美國第3季經濟數據好壞參半，導致美股反覆受壓，主要指數皆收跌。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然Google母公司Alphabet業績優於預期，股價一度抽高7.3%，但收盤時僅漲2.92%。其他科技股的獲利則不太樂觀，AMD由於季度營收指引未能給投資者留下深刻印象，導致公司股價下跌超過10%，美超微（Super Micro Computer）也因為負責審計的會計師事務所安永（EY）宣布辭任職務，並表示對其治理和透明度的疑慮後，股價暴跌近33%。微軟及臉書母公司Meta於週三美股收盤後公布財報，蘋果、亞馬遜則是當地時間週四公布。目前看來，Meta第3季營收優於預期，但活躍用戶人數則遜於估計值；微軟則是得益於AI推動雲端業務成長，季度業績超乎預期。美國經濟數據方面，其國內生產總值（GDP）顯示，第3季度經濟增長低於預期，GDP環比年率增長2.8%，低於經濟學家預估的3.1%；然而，週三公布的就業數據則顯示，勞動力市場強於預期，美國自動數據處理公司（ADP）30日發布的全國就業報告顯示，10月份美國私營企業新增就業崗位23.3萬個，遠超經濟學家預期的11.3萬人，是自2023年7月以來，新增就業人數最多的1個月。30日收盤，美股道瓊工業指數下挫91.51點或0.22%，收42141.54點；標普500指數下滑19.25點或0.33%，收5813.67點；那斯達克綜合指數下跌104.82點或0.56%，收18607.93點；費城半導體指數挫跌178.68點或3.35%，收5153.49點。