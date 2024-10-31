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▲瓦倫西亞的居民行走於淹水的街道。（圖／美聯社／達志影像）

▲瓦倫西亞烏鐵爾鎮（Utiel）的居民清理家園，可以看見屋內被泥水淹沒高度的痕跡。（圖／美聯社／達志影像）

全球氣候異常，台灣在10月及11月交替之際，迎來第21號颱風康芮，而在歐洲的西班牙，也正遭遇數十年來最嚴重洪災，截至發稿時間為止，已知有95人死亡、數十人失蹤。綜合《BBC》等外媒報導，西班牙東部的瓦倫西亞（Valencia）及週邊地區，近日暴雨成災，當地時間週二還引發山洪，沖毀橋梁和建築物，迫使人們爬上屋頂或攀爬樹木求生。倖存者講述了山洪暴發當下的恐怖場景，道路突然被土石及水淹沒，許多駕駛者措手不及，被迫棄車逃走。西班牙國家氣象局（AEMET）聲稱，鄰近瓦倫西亞的奇瓦鎮（Chiva），短短8小時內就降下相當於一整年的降雨量。鄰近的阿爾塞多鎮（Horno de Alcedo），鎮長也透露，水位在短短幾分鐘內就上漲了1公尺多：「水來的太快了，我們打電話給緊急服務部門，開始營救一些已經被淹到脖子的人。」西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）已宣布全國進入3天哀悼期，西國政府警告，由於極端天候仍在持續，救援工作受限，加上失蹤者眾多，死亡人數很可能還會上升。氣候專家表示，造成洪災的因素很多，但氣候變遷使得極端降雨的可能性更高。目前已知西班牙這波暴雨的主要原因，是一種當地稱為「gota fria」的氣候現象，這種現象通常在秋冬之際襲擊西班牙，即冷空氣吹過溫暖的地中海水域時，會導致較熱的空氣迅速上升，形成濃密的水雲，這些雲可以在同一地區停留數小時，從而增加其破壞潛力。專家指出，由於西班牙位於大西洋和地中海之間，該國的東部和南部，特別容易受到這種氣候影響，溫暖潮濕的氣團和冷鋒在山區相遇，當地的山脈也有助於暴風雲和降雨形成。報導聲稱，這次洪水造成的死亡人數，是該國自1973年以來最嚴重的1次，當時估計至少有150人在席捲西國東南部的洪災中喪生。雷丁大學（University of Reading）水文學教授克洛克（Hannah Cloke）表示，未來這類破壞性山洪、可怕的強降雨只會越來越多，即使是預警系統也無助於防止人員傷亡，人們需要了解真正的危險：「只是告訴人們『會下很多雨』還不夠，我們還是會看到有人在洪水中開車，將自己置於危險之中。」