我是廣告 請繼續往下閱讀

受到月初山陀兒颱風肆虐，還在復原中的高雄，又將面對強颱康芮來勢洶洶。高雄市長陳其邁特別提醒，今（31）日中午到傍晚，預估是康芮影響高雄最嚴重時間，風雨強勁遇小潮影響程度將超過天文大潮，提醒民眾預先防備。高雄市區清晨風勢雨勢尚屬緩和，不過陳其邁表示，上次山陀兒颱風挾17級強風，造成市區多處路樹倒塌，相關局處雖於風災過後儘速清除倒塌路樹維持道路暢通，但許多扶正路樹樹根尚未成長，土質鬆軟、抓地力仍不足，本次康芮颱風夾帶強勁風力，雖無直接登陸高雄，但沿海空曠地區預估風速可達12級以上陣風，高雄受颱風影響最嚴重時間預估在中午過後，市區風力將達10級以上，下午2時後適逢小潮，遇颱風暴雨影響程度超過天文大潮，提醒市民勿掉以輕心，務必注意自身安全，減少不必要外出。高雄市府也加強渡輪、捷運、輕軌強陣風因應措施，以確保行駛安全，並針對易淹水地區之排水口落葉與垃圾加強清除；有關淹水潛勢區、沿海低窪區，已要求相關單位確保水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常、提早佈置抽水機、加強車行地下道巡查警戒，確保民眾生命財產安全無虞。有鑑於山陀兒颱風來襲時，高雄市區因鐵皮被吹垮掉落的損害嚴重，陳其邁再次強調，強颱康芮不容忽視，各單位防汛器材、機具、備料應備妥隨時待命，工地之施工圍籬、鷹架及相關設備設施應加強固定或移置，民眾應將廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔固定，並備妥存糧、清理居家排水孔、隨時注意颱風動態，避免前往山區、河川及海邊進行戶外活動，充分落實各項防颱整備措施，讓災情減到最低。