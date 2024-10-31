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▲根據平均風時序組體圖也可見，蘭嶼在凌晨3時之後，陣風來到巔峰狀態，數值持續超越17級。（圖／取自鄭明典臉書）

▲「台灣颱風論壇」示警，現在開始北部及東部的風雨將逐漸加大，西半部海線也已經有10至12級的強陣風。（圖／中央氣象署）

強颱康芮超巨暴風圈襲台，颱風中心預計今（31）日中午後登陸，而康芮颱風主體都還沒進入台灣，就替各地帶來可怕的強風暴雨。前中央氣象局長鄭明典就示警，蘭嶼陣風遠遠高於17級，可說是實實在在地「破表」了，氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，合歡山測站稍早測得每秒45.4公尺（14級風），已刷新站史第一的陣風紀錄，康芮強勁風力相當驚人。鄭明典今日一早在臉書發文，表示蘭嶼平均風17級，陣風遠遠高於17級，超越17級的可怕強風，可說是實實在在地「破表」了。而根據平均風時序組體圖也可見，蘭嶼在凌晨3時之後，陣風來到巔峰狀態，數值持續超越17級。氣象粉專「台灣颱風論壇」今日也發文指出，康芮颱風的第一道雨帶正式與台灣本島接觸，「前菜才剛上就給了一個下馬威」，合歡山測站稍早測得每秒45.4公尺（14級風），刷新站史第一的陣風紀錄。合歡山武嶺即時影像也可見，陣陣強風將雨吹到歪斜，鏡頭君更是狂晃。至於正要進入10級暴風圈的蘭嶼，平均風每秒59.1公尺（17級）成站史第五陣風紀錄，陣風每秒74.1公尺（大於17級）直接破表，成站史第十陣風紀錄，「可怕的是，颱風的主體都還沒進來⋯」「台灣颱風論壇」示警，現在開始北部及東部的風雨將逐漸加大，西半部海線也已經有10至12級的強陣風，隨著康芮颱風逐漸靠近，很快西部內陸的陣風也會飆起來，請務必做好防颱準備，「不要亂跑」。小編正坦言，自2017年開始做風雨時程以來，首次將全台標到紅色以上，「說明這次真的不是鬧著玩的！」