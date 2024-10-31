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世界大賽G5，洛杉磯道奇隊要在洋基體育場拿下冠軍的機會渺茫。先發投手Jack Flaherty延續了今年季後賽登板投球的「趨勢」，系列賽首戰壓制力十足，第2戰內容不佳，今天投不滿2局就退場，狂失4分，讓球隊陷入0：4落後。Jack Flaherty今年季後賽作為道奇隊的一號先發，出賽表現相當有規律，首戰他總能展現不錯的壓制力，但第二場比賽往往會被對手給打爆，壓制力不足，目前出戰5場，戰績是「1勝、1敗、1勝、1敗、1勝」。在對上聖地牙哥教士隊的系列賽，他首戰5局失3分拿下勝投，道奇隊4：3贏球；但系列賽第2場5又1/3局失4分，道奇2：10輸球。國聯冠軍戰對大都會，第一場7局無失分，道奇9：0完封；第2場3局失8分，道奇6：12輸球。世界大賽第一場，5又1/3局失2分，道奇延長賽第10局6：3領先；第二場1又1/3局失4分。在10月20日對上大都會G5的比賽，Flaherty球速明顯下降，這導致他壓制力不足；而今天在世界大賽G5面對洋基隊，他球速還不錯，但是位置都不理想，導致他不斷被砲轟，被打中的球都很紮實。《洛杉磯時報》Jack Harris和MLB官網記者Mike Petriello都認為Flaherty進壘位置太甜了，今天投球位置不理想。今天Flaherty在首局被敲的兩發全壘打位置都是紅中，對Aaron Judge是第一球投93mph四縫線速球直接被被掌握轟出牆外，對Jazz Chisholm Jr.則是1好2壞後失投，93mph紅中偏低被擊出陽春砲。第二局他增加滑球和曲球等變化系球種，但依然被打得紮實，教練團也認定他無法再投，將其換下。目前看起來，Flaherty作為球隊一號先發能力不足，第一是續航力問題，除了對大都會首戰爆發投了7局之外，似乎很難投長，第二則視狀況不穩，全看當天狀態好壞。另一點則是他恢復時間需要較久，系列賽第二次登板時的狀態明顯落差很大。Flaherty今天只投了35球，如果系列賽被延長到最後兩戰，他是否可能上場投短局數？這也會是系列賽後續的看點。