財政部國稅局日前舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎活動，結果被民眾發現有4位幸運兒帶走8項大獎，公平性遭外界質疑，不過國稅局稱，都有找律師見證，百萬網紅cheap說，財政部說要調查個幾天，幹嘛不直接公開原始碼和算法，給大家驗證一下就好了。
為了鼓勵民眾下載雲端發票，財政部在今年6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，期間內只要儲存雲端發票、新增載具歸戶、設定領獎帳戶、透過App兌獎、捐3張雲端發票，都可以累積抽獎機會，而總獎金與獎品超過215萬，有限金10萬、蘋果手機、平板還有各種實用名牌家電都能帶回家。
國稅局統計，有報名註冊的人有9萬多人，符合抽獎資格的人次落在在12萬至13.6萬人之間，抽獎人次甚至超過註冊人次。而本次活動也分為3次開獎梯次，分別是8月1日、1月1日及10月25日，每人每期限1次中獎機會，若當期未中獎，抽獎機會可保留至下期抽獎活動，不過就有民眾發現，3次開獎名單的最上層，竟然有4位幸運兒重複出現2次，分別帶回了8項大獎。
國稅局對此回應，如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高，且抽獎、開獎流程都有律師全程見證，完全驗證符合遊戲規則，一切合法。
不過cheap質疑，這說法太瞎了，有律師見證、一切合法，但看記者會影片，只是抽獎的當下，看長官按下抽獎鍵，就啪啪啪的跑出名單，是見證奇蹟的時刻？他說，要做到以下6點，才叫做見證：1. 隨機抽樣符合資格的資料總數；2.確認資料檔案大小；3.資料校驗碼驗證；4.錄音錄影存證；5.公開見證報告和文件；6.律師最好有資工背景，或是碼農陪同。
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國稅局統計，有報名註冊的人有9萬多人，符合抽獎資格的人次落在在12萬至13.6萬人之間，抽獎人次甚至超過註冊人次。而本次活動也分為3次開獎梯次，分別是8月1日、1月1日及10月25日，每人每期限1次中獎機會，若當期未中獎，抽獎機會可保留至下期抽獎活動，不過就有民眾發現，3次開獎名單的最上層，竟然有4位幸運兒重複出現2次，分別帶回了8項大獎。
國稅局對此回應，如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高，且抽獎、開獎流程都有律師全程見證，完全驗證符合遊戲規則，一切合法。
不過cheap質疑，這說法太瞎了，有律師見證、一切合法，但看記者會影片，只是抽獎的當下，看長官按下抽獎鍵，就啪啪啪的跑出名單，是見證奇蹟的時刻？他說，要做到以下6點，才叫做見證：1. 隨機抽樣符合資格的資料總數；2.確認資料檔案大小；3.資料校驗碼驗證；4.錄音錄影存證；5.公開見證報告和文件；6.律師最好有資工背景，或是碼農陪同。