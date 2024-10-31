強烈颱風康芮襲台，今（31）日全台皆停班停課。但沒上班有錢領嗎、會被扣錢嗎？或是可以不出門上班嗎？原本在家工作也能停班停課嗎，而颱風假薪水又該怎麼計算，《NOWnews今日新聞》整理颱風假常見QA，讓你一次搞懂，原來「颱風假」並不是「假」喔！
🟡「颱風假」是什麼？
「颱風假」並不是勞基法中的正規假別，而是依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，若因為颱風帶來狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全而實施的防範措施，必須達到一定程度的「風量、雨量」後，才會由各權責單位宣佈停班、停課。
🟡誰決定停班停課、颱風假標準是什麼？
根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，由縣市長決定發布，但可以依照縣市內各地區不同地形、地貌及交通的差異，授權給區、鄉、鎮、市長決定發布，同時向縣市政府通報。
交通部中央氣象署於上午1點、4點、7點、10點、下午1點、4點、晚間7點及10點前，將颱風來襲、致災性熱帶性低氣壓或連續豪雨影響地區的風力級數、陣風級數及雨量預測列表，即時透過各種傳播媒體播報，並將書面資料送通報權責機關及行政院人事行政總處。
縣市政府收到氣象預報後，判斷會不會放颱風假的風力基準，是颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，平均風力可達7級以上，或陣風可達10級以上時，可發布停止上班上課。
雨量方面，則是根據氣象預報或實際觀測，當達到各個通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或是有可能致災時，可以發布停止上班上課。
🟡颱風假上班會給薪水嗎？
◾如果原本是「上班日」，依照勞動部的準則，員工有上班就是「正常」給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
◾停班遇到「休息日」需上班：雇主要按照規定，發給員工加班費。以每小時工資150元為例、出勤8小時，加班費計算方式為「150元×4/3×2小時＋150元×5/3×6小時＝1900元」。
🟡颱風假上班薪水怎麼算？有加班費嗎？可以補休嗎？
颱風假剛好是表訂的上班日，如果出勤，雇主就一定要照常給薪，至於有沒有加班費，勞動部的規定是，若勞工應雇主要求在颱風天出勤，「宜」加給勞工工資，建議雇主可以從優給予，但並沒有規定一定要多給，如果要換假補休，也要由勞資雙方協議。
🟡颱風假可以不去不上班嗎？
颱風假不是假！「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，雇主仍可要求員工出勤，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為「安全因素」不出勤到班。
🟡居家上班遇到颱風假，小孩在家可放颱風假嗎？
104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。
🟡颱風假不上班會被扣錢嗎？
如果員工在颱風假期間未出勤，雇主可以選擇「不支付」當天的薪水，但這並不等同於扣薪。雇主不得將此視為曠工或遲到，也不能強迫員工以事假或特休假來處理。
🟡居住地放颱風假、公司沒停班怎麼辦？
颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班，若「工作地」正常上班，員工「居住地」或「上下班途中必經區域」停班，員工也可以主動要求不到班，例如公司在台北，員工居住在宜蘭通勤上班，台北正常上班，但宜蘭宣布停班，則員工可跟公司要求放颱風假。
🟡居家上班也有颱風假嗎？
因颱風假並非是一種假別，而是基於「出勤安全」為首要考量的措施，因此原本已經居家工作者不能用「颱風假」為由停止工作，居家工作者由於無需外出上班，若員工單方面堅持放「颱風假」，雇主是可以視其為「曠職」，但104人力銀行也指出，居家工作者是否需要照常上班，實務上還是有彈性空間，可以由勞資雙方自行協商。
🟡13種颱風天無法放假的職業
作家苦苓曾在臉書粉絲專頁上發文，列出「13種」颱風天無法放假的職業，包含台電的搶修人員、各地的救難人員、公共交通運輸人員、各電視台的記者、氣象局工作人員、水利局檢查人員、各地超商超市的店員、 防災中心的公務員、道路管制及搶通人員、各醫院的醫護人員、各社區的保全管理員、永遠待命中的警消、協助救災的國軍將士。
他還提及：「向各位致以最高敬意和謝意！台灣有你們，真好。」也引起網友們紛紛留言表示感謝：「在颱風天裏還能受到如此妥善的醫療照顧，真的非常感謝醫護人員」、「謝謝這些辛苦的人們守護臺灣，守護我們的家」、「真的謝謝這些英雄，大家多點愛吧」。
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「颱風假」並不是勞基法中的正規假別，而是依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，若因為颱風帶來狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全而實施的防範措施，必須達到一定程度的「風量、雨量」後，才會由各權責單位宣佈停班、停課。
🟡誰決定停班停課、颱風假標準是什麼？
根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，由縣市長決定發布，但可以依照縣市內各地區不同地形、地貌及交通的差異，授權給區、鄉、鎮、市長決定發布，同時向縣市政府通報。
交通部中央氣象署於上午1點、4點、7點、10點、下午1點、4點、晚間7點及10點前，將颱風來襲、致災性熱帶性低氣壓或連續豪雨影響地區的風力級數、陣風級數及雨量預測列表，即時透過各種傳播媒體播報，並將書面資料送通報權責機關及行政院人事行政總處。
縣市政府收到氣象預報後，判斷會不會放颱風假的風力基準，是颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，平均風力可達7級以上，或陣風可達10級以上時，可發布停止上班上課。
雨量方面，則是根據氣象預報或實際觀測，當達到各個通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或是有可能致災時，可以發布停止上班上課。
🟡颱風假上班會給薪水嗎？
◾如果原本是「上班日」，依照勞動部的準則，員工有上班就是「正常」給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
◾停班遇到「休息日」需上班：雇主要按照規定，發給員工加班費。以每小時工資150元為例、出勤8小時，加班費計算方式為「150元×4/3×2小時＋150元×5/3×6小時＝1900元」。
🟡颱風假上班薪水怎麼算？有加班費嗎？可以補休嗎？
颱風假剛好是表訂的上班日，如果出勤，雇主就一定要照常給薪，至於有沒有加班費，勞動部的規定是，若勞工應雇主要求在颱風天出勤，「宜」加給勞工工資，建議雇主可以從優給予，但並沒有規定一定要多給，如果要換假補休，也要由勞資雙方協議。
🟡颱風假可以不去不上班嗎？
颱風假不是假！「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，雇主仍可要求員工出勤，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為「安全因素」不出勤到班。
🟡居家上班遇到颱風假，小孩在家可放颱風假嗎？
104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。
🟡颱風假不上班會被扣錢嗎？
如果員工在颱風假期間未出勤，雇主可以選擇「不支付」當天的薪水，但這並不等同於扣薪。雇主不得將此視為曠工或遲到，也不能強迫員工以事假或特休假來處理。
🟡居住地放颱風假、公司沒停班怎麼辦？
颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班，若「工作地」正常上班，員工「居住地」或「上下班途中必經區域」停班，員工也可以主動要求不到班，例如公司在台北，員工居住在宜蘭通勤上班，台北正常上班，但宜蘭宣布停班，則員工可跟公司要求放颱風假。
🟡居家上班也有颱風假嗎？
因颱風假並非是一種假別，而是基於「出勤安全」為首要考量的措施，因此原本已經居家工作者不能用「颱風假」為由停止工作，居家工作者由於無需外出上班，若員工單方面堅持放「颱風假」，雇主是可以視其為「曠職」，但104人力銀行也指出，居家工作者是否需要照常上班，實務上還是有彈性空間，可以由勞資雙方自行協商。
🟡13種颱風天無法放假的職業
作家苦苓曾在臉書粉絲專頁上發文，列出「13種」颱風天無法放假的職業，包含台電的搶修人員、各地的救難人員、公共交通運輸人員、各電視台的記者、氣象局工作人員、水利局檢查人員、各地超商超市的店員、 防災中心的公務員、道路管制及搶通人員、各醫院的醫護人員、各社區的保全管理員、永遠待命中的警消、協助救災的國軍將士。
他還提及：「向各位致以最高敬意和謝意！台灣有你們，真好。」也引起網友們紛紛留言表示感謝：「在颱風天裏還能受到如此妥善的醫療照顧，真的非常感謝醫護人員」、「謝謝這些辛苦的人們守護臺灣，守護我們的家」、「真的謝謝這些英雄，大家多點愛吧」。
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