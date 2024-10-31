我是廣告 請繼續往下閱讀

▲強颱康芮暴風圈實在太大，就連「護國神山」中央山脈也擋不住西半部的強風。（圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」）

▲康芮颱風預計今日下午自台東縣成功至長濱附近登陸，北台東至南花蓮要嚴防16至17級的強陣風，其次是嘉義以北至新竹地區，需留意近年來少見的強風。（圖／中央氣象署）

強颱康芮暴風圈逐漸籠罩全台，颱風中心預計今（31）日中午後登陸台東縣成功至長濱周遭，氣象粉專「觀氣象看天氣」就示警，康芮的巨大暴風圈就連中央山脈都擋不住，讓西半部也遭受強風侵襲，嘉義以北至新竹地區，需留意近年來少見的強風，花蓮、台東地區更是務必嚴防狂風暴雨。氣象粉專「觀氣象看天氣」今日一早在臉書發文，表示康芮暴風圈實在太大，就連「護國神山」中央山脈也擋不住西半部的強風，更再次提醒花蓮、台東地區，務必嚴防狂風暴雨，目前東半部雨量正快速累積，隨著康芮逐漸逼近雨勢將更加劇烈，山坡地附近還沒撤離的民眾務必趕緊撤離。「觀氣象看天氣」也示警，康芮颱風預計今日中午後自台東縣成功至長濱附近登陸，北台東至南花蓮要嚴防16至17級的強陣風，其次是嘉義以北至新竹地區，需留意近年來少見的強風。目前彰化秀水已出現12級陣風，預計下午至深夜將出現13至14級強風；大台北、桃園、基隆、宜蘭陣風約12級；至於高雄、屏東這次陣風約10、11級，對比山陀兒颱風帶來的14、15級陣風，算是小了許多。粉專也在留言區透露：「蘭嶼測站在測得59.1／78.2m／s(17級／17級以上)沒多久，分別為站史第五／第八，儀器就被吹爆了，祈禱當地能將災情減到最低。」根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今日早上7時中心位置北緯21.7度、東經122.3度，以每小時28轉19公里速度向西北轉北前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里，前行速度提升，預估在今天中午前至下午在花東附近登陸，並在晚間出海。