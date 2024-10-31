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中國籍鈺洲啟航輪日前失去動力、船員棄船，此次強颱康芮襲台，新北市長侯友宜於災害應變中心時特別提及，該貨輪存有重油247噸、輕油37噸，為避免油汙外洩，環保局已在昨日啟動緊急應變措施設置攔油索，最擔心漏油影響海域污染生態，將與中央密切合作，也將前往視察目前情況。侯友宜受訪時也表示，鈺洲啟航輪重量為9968噸，載運3座橋式起重機、存油為重油247噸、輕油37噸，今天上午貨輪已有傾斜的情況，最擔心漏油影響海域污染生態，希望颱風來襲之際，把衝擊降到最低。新北市環保局補充說明，目前尚無漏油情況，已於現場設置10條攔油索、21箱吸油棉片、8卷吸油棉卷與各型號攔油棉索38包等，物資已集中附近應變物資點待命，若有發生漏油汙染，即可啟動緊急應變計畫。環保局也強調，已在現場採樣證據，並要求船主採取必要應變措施，若未依規定將依違反《海汙法》，最高可處3000萬元罰鍰。