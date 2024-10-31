我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了避免正在施工的捷運工程受到颱風影響，台北市捷運局在軌道界面處使用防水檔板及沙包，防止淹水。（圖／台北市捷運局）

颱風康芮挾帶的風雨不容小覷，為避免颱風帶來的災害，台北市捷運工程局針對目前施工中的信義線東延段、萬大線第一、二期及環狀線南北環段工程，進行持續各項預防措施及應變策略，以確保工區及周邊區域之安全。台北市捷運局表示，除了在颱風來襲前密切注意天氣警報及台北市災害應變中心之訊息外，亦通知所屬各工程處做好整備待命，包括將捷運工區圍籬、施工架及物料之固定與維護等，避免危及行車及路人安全。另外也提前進行捷運工地檢查作業，落實工區周邊排水系統的巡查及疏濬，避免因大雨留下之淤泥、樹葉、枝條等而影響排水，致道路或民宅積水。捷運局進一步表示，颱風期間風雨不容輕忽，特別提醒民眾經過捷運工區時務必小心，注意自身安全。捷運局說明目前正進行施工的各區段標，除了編組緊急應變小組外，也加派人員巡視工地，確認抽水機及發電機正常運行等作業，並備妥臨時用砂包、抽水機等，特別對每個車站投料口施作防洪措施，防止淹水進入投料口影響工程進度，並強調捷運局在颱風前即加強防颱布署，嚴陣以待警報期間的所有可能突發狀況。