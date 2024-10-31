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▲雨量部分自今日14時至明日下午14時，桃園、新竹、苗栗等10縣市已達停班停課標準。（圖／取自中央氣象署）

▲風力部分明日凌晨0時至6時，除了花東地區以外，其餘20縣市平均風7級、陣風10級皆達停班停課標準。（圖／取自中央氣象署）

▲康芮颱風預計今日中午過後就會從花東交接處登陸，晚間出海，並在周五上半天逐漸脫離台灣附近。（圖／中央氣象署提供）

強颱康芮今（31）日預計中午後在台東登陸，目前暴風圈已逐漸籠罩全台，強大風雨各地陸續有感。中央氣象署預估康芮颱風晚間就會出海，並在周五上半天逐漸脫離台灣附近，氣象署上午10時也公布最新風雨預報，目前明日上午全台22縣市風雨都達停班課標準。根據氣象署上午10時發布的最新風雨預報，雨量部分自今日14時至明日下午14時，桃園、新竹、苗栗等10縣市已達停班停課標準；風力部分則是明日凌晨0時至6時，除了花東地區以外，其餘20縣市平均風7級、陣風10級皆達標。桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區及平地、花蓮縣山區及平地、台東縣山區及平地。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣。11月1日是否也停班停課？中央氣象署指出，周五因颱風強度在減弱當中，還是會有些風雨，仍然要用最新的預報資料去判定，目前預計康芮颱風在周五下半天解除海上陸上颱風警報。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則表示，「周五的下半天，颱風大致就要離開了，強度也會持續減弱，各地風雨應該都會明顯緩和，本島陸警可能會率先解除，不過停班停課可能還是要看今天康芮颱風過中央山脈後，實際減弱的情況而定。」至於實際11月1日停班停課狀況，民眾還是要等今晚各縣市政府公告為主。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。