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▲ 中國中央氣象台的雨勢估計圖。（圖／翻攝自中國中央氣象台）

今年第21號颱風康芮（中國稱康妮），預計31日下午以強颱之姿，在台灣花東地區登陸，根據中央氣象屬資料，康芮正以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速達每秒51公尺（約每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（約每小時227公里），相當於17級風以上。中國當地氣象單位也警告，上海等地今明兩天恐出現暴雨至大暴雨。綜合中媒報導，康芮穿過台灣後，預計將向浙閩一帶沿海靠近，逐漸轉向東北方向移動，不排除登陸或擦過福建、浙江沿海的可能性，而上海雲系也將逐步增加，傍晚風力增大，夜裡雨勢增強，今天夜裡到明天有陣雨，累積雨量可達暴雨到大暴雨，呼籲民眾提高警惕，防範強降水和持續大風，繼續關注最新的預報預警資訊。報導提到，康芮將為中國東南沿海等地帶來強風雨天氣，其中心經過的附近海域或地區，風力有13至17級，陣風17級以上。預計10月30日至11月1日，台灣、福建東部及北部、浙江、上海、江蘇南部將有大到暴雨，部分地區有大暴雨，台灣東部有大暴雨。台灣降雨時段主要在30日至31日夜間，福建、浙江降雨主要出現在10月31日至11月1日。由於深秋季節天氣系統複雜多變，秋颱風往往具有更強的破壞力和更難預測的路徑。10月31日至11月1日，浙江錢塘江、椒江、甌江，福建閩江，太湖及周邊河網，浙閩沿海諸河將出現漲水過程；暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水，部分沿海潮位站受風暴潮疊加影響可能超警。