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▲颱風重創菲律賓，救援團隊需要駕駛小船或快艇深入村莊救災。（圖／美聯社／達志影像）

颱風潭美重創菲律賓，緊接著颱風康芮也肆虐當地，今（31）日官方數據顯示，雙颱夾擊讓菲律賓至少150人死亡，受影響的災民超過749萬人，由於風雨交加，偏遠山區難以展開救援行動，實際死亡和失蹤數目可能更多。綜合外國媒體報導，菲律賓國家減災委發布消息稱，截至10月31日早上8點，颱風潭美（Trami，菲律賓稱克莉絲汀Kristine）及康芮（Kong-rey，菲律賓稱里昂Leon）在菲律賓共造成150人死亡，29人失蹤，受災人數超過749萬人。「颱風對菲律賓來說並不新鮮，但受到氣候變遷影響，今年的颱風尤其嚴重。」人權組織CARE 菲律賓國家主任雷扎·S·德吉托 (Reiza S. Dejito) 說。來自災區之一伊洛伊洛市的孕婦羅德琳·塔博爾 (Rodelyn Tabor) 說：「在颱風來襲之前，生活就已經很艱難了，現在情況更糟。我們已經幾乎沒有食物了，我丈夫因為暴雨已經好幾天沒有工作。強風掀翻了我家的屋頂，讓我、丈夫和三個孩子暴露在風雨之中。」颱風康芮有明顯的「大颱風眼」，強度在過去幾小時中持續增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，康芮已經轉強颱，加上320公里暴風半徑，台灣今（31）日準備迎接近30年範圍最大的侵台颱風。