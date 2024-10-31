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康芮颱風強逼台灣，中央災害應變中心今（31）日稍早發布最新路徑圖，颱風暴風圈已於今凌晨2時侵襲台灣陸地，開始籠罩全台，陣風監測已超過12級，綠島、蘭嶼2第最高甚至達到17級。康芮是57年來首次11颱風，且在2013年、2018年也都曾對台灣造成影響，2018年同樣是強度颱風，多處沿海空曠地區及鄰近海域受9至11級的強陣風侵襲。康芮是由柬埔寨命名，是民間傳說中一位漂亮少女，香港則譯為康妮。2013年康芮是輕度颱風，中央氣象局在8月27日上午11時30分發布海上颱風警報，8月28日上午11時30發布陸上颱風警報，29日20時30分解除海上颱風警報但續發超大豪雨特報、大豪雨特報、豪雨特報及大雨特報，台灣西南縣市多地出現淹水災情，特別是雲林嘉義，都有安養中心因為淹水，百餘名老人受困。2018年的康芮颱風，10月1日中央氣象局升格為強烈颱風，10月4日晚上最接近臺灣，氣象局針對5個縣市發佈大雨特報，多處沿海空曠地區及鄰近海域受9至11級的強陣風侵襲。康芮颱風對台雖影響不大，不過強大風暴仍在日本福岡造成1人死亡、韓國慶尚南道統營市也有2死1失蹤。