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天王劉德華10月31日至11月3日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，卻碰上強颱康芮襲台。全台22縣市今（31）日停班停課，但是劉德華演唱會主辦方卻宣布今晚演唱會照常在台北小巨蛋舉行。主管台北小巨蛋的台北捷運公司今日表示，將持續跟主辦方協調，今晚演唱會是否可考慮取消。台北市長蔣萬安今日上午主持「台北市康芮颱風災害應變中心第2次工作會報」。台北捷運公司總經理黃清信報告指出，台北捷運公司管理的多數場館都已暫停營運，其中台北小巨蛋主場館部分，活動主辦單位說今晚的演唱會活動照舊。黃清信表示，停班課標準包括風力預測，現在文湖線已有偵測到瞬間風力超過10級，高架段也接近9級，所以會依照達到停班停課標準時，基於旅客跟民眾安全，北捷公司會跟主辦單位協調，晚上活動是否可以考慮取消，來確保民眾安全。會後媒體關切劉德華演唱會颱風天不取消一事，黃清信回應表示，昨天活動主辦單位有宣布照常舉辦，但也有說會「滾動式檢討」，現在會針對實際狀況，包括颱風影響來嚴密掌握，並持續跟主辦單位研議怎活動麼來進行。媒體追問若下午風雨加大，會再次討論嗎？黃清信說，稍後也有約主辦單位討論整體安排。媒體追問目前劉德華演唱會仍正常舉辦，但北捷目前班距因颱風減班為12分鐘一班，今晚會不會加開班次？黃清信說，過往針對小巨蛋活動例行都有做加班車安排，這次也沒例外，還是會針對實際疏散需求來做調整班距。媒體問未來簽訂契約會把颱風因素納入規範嗎？蔣萬安說，未來北捷也可以跟活動主辦單位在簽訂活動合約中，對颱風來臨的停班停課情況納入考量。媒體問劉德華演唱會今晚應該會如期的舉行，北市這邊會不會加強勞檢？蔣萬安表示，颱風天宣布停班課其實都有相關的法律規定，所以一切一定依照包括勞基法相關的出勤規定來進行，所以一定也符合各項的勞動法規的要求，不管是出勤應該遵守的規定，應該給付的費用、加班費或是後續的補休等等，市府一定是依法依規來辦理。