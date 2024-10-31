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臺北富邦勇士莫巴耶(Mouhamed Lamine Mbaye)於上周六（10/26）對戰桃園璞園領航猿的比賽中因傷退場，經醫療團隊診斷後為左中足蹠跗關節扭傷，預計休養6周。勇士球團今（31）日表示，將盡全力給予莫巴耶醫療資源與協助，幫助莫巴耶早日回歸球場。勇士在今年選秀會上展開大動作，將2022年榜眼陳范柏彥及2024年兩個選秀權交易給高雄鋼鐵人，換得狀元籤選中莫巴耶。莫巴耶此前在UBA場均繳出26.5分、13.3籃板，備受期待。在開幕戰，莫巴耶繳出10分、5籃板、2助攻、2阻攻，正負值＋10為全隊最佳。然而，第三節莫巴耶不慎扭傷腳踝，第四節未能重返賽場，球團指出，他已緊急送往醫院檢查，勇士執行教練吳永仁表示：「莫巴耶左腳受傷腫起來，不太能行走，送急診是因為擔心有骨裂狀況。」