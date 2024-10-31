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▲菲律賓國防部長吉爾伯托強調「南海局勢緊張，一切都是中國的錯」。（圖／翻攝自X）

美國總統選舉即將在11月5日登場，對於未來總統是否會改變東南亞緊張的局勢，菲律賓國防部長表示對美國總統大選後美國在亞太地區安全政策的連續性充滿信心，無論最後誰當選，兩國關係都將保持牢固。根據《路透社》報導，菲律賓國防部長吉爾伯托·特奧多羅（Gilberto Teodoro）日前受訪時說，兩國聯盟基於共同的安全目標和對維護國際法的承諾，包括在南中國海有爭議的水域。「簡單來說，中國讓菲律賓處於特別顯眼的位置。正常情況下，如果每個人都遵守道路規則，不做壞事，那麼菲律賓就不會處於這種位置。」他強調，「現在都是中國的錯，正因為他們的不當行為，人們認為有必要團結起來。」喬·拜登（Joe Biden）總統的任內，華盛頓透過演習、巡邏和擴大國防協定等方式加強了與馬尼拉的軍事合作，這被視為有助於反擊北京的更廣泛努力的一部分。去年美國明確了在南海發生武裝攻擊時對菲律賓的防禦條約承諾的範圍。特奧多羅表示，這種合作不僅限於此，還包括穩定、法治和聯合能力建設。菲律賓也和日本、越南等鄰國展開軍事演習交流，保持友好的同盟關係。