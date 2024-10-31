康芮強颱襲台，全台22縣市今停班停課，許多原本預計今日出國、回國的班機都已取消或者將延遲，旅遊達人「傑西大叔」在臉書提到，旅客可以自行查詢航班異動，除了各家航空公司之外，更可以上台灣各個機場官網「航班異動」網頁查詢，他還提醒若是今日有搭機行程的旅客，要有兩個準備措施。
達人：別吃太飽、準備小玩意
康芮颱風襲台，相當多班機今（31）日都取消，也有部分是提早或延後，旅遊達人「傑西大叔」也提到，今日班機可以都有重飛或轉降的可能，他並提到兩個準備措施：「建議你上飛機前不要吃太飽，有可能會後半段不能離開座位，所以請準備好打發時間的物品。」
如果原定航班被取消，航空公司一般會以電話、簡訊、郵件等方式通知旅客。旅客也可以上各家航空公司網站查詢，並且可以登入航空公司行程管理網頁，確認你的航空公司訂位記錄上有個人聯絡資料。
🟡康芮強颱襲台「台灣4大機場」航班異動查詢
◾桃園機場航班異動這裡查詢（按此）、
◾松山機場航班異動這裡查詢（按此）、
◾小港機場航班異動這裡查詢（按此）、
◾台中機場航班異動這裡查詢（按此）。
🟡康芮強颱襲台「各家航空公司」航班異動查詢
📍國籍航空
◾長榮航空：航班動態（按此）
◾中華航空：航班動態（按此）
◾星宇航空：航班動態（按此）
◾台灣虎航：請看官網公告（31日航班公告）
📍日本韓國
◾樂桃：航班動態（按此）
◾日本航空：航班動態（按此）
◾真航空：航班動態（按此）
◾德威航空：航班動態查詢以及證明申請（按此）
◾濟州航空：航班動態以及證明列印（按此）
◾易斯達航空：航班動態（按此）
◾捷星航空：航班狀況（按此）
📍東南亞：
◾泰越捷：台灣代理旅行社（按此）
◾馬印（峇迪航空）：查詢航班動態（按此）
◾亞洲航空集團：查詢航班動態（按此）
◾新加坡航空：官網首頁（按此）
◾越南航空：航班時刻表（按此）
◾酷航：沒有公開網站，只能透過自己的行程管理，取消證明也只能透過EMAIL處理。
📍中國／香港
◾國泰航空：航班動態（按此）
◾中國國際航空：航班動態（按此）
◾中國東方航空：航班動態（按此）
📍歐洲／中亞／美國
◾阿聯酋：航班動態（按此）
◾土耳其航空：航班動態（按此）
◾荷蘭航空：航班動態查詢方式，延誤證明需要用英文版網頁下載（按此）
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康芮颱風襲台，相當多班機今（31）日都取消，也有部分是提早或延後，旅遊達人「傑西大叔」也提到，今日班機可以都有重飛或轉降的可能，他並提到兩個準備措施：「建議你上飛機前不要吃太飽，有可能會後半段不能離開座位，所以請準備好打發時間的物品。」
如果原定航班被取消，航空公司一般會以電話、簡訊、郵件等方式通知旅客。旅客也可以上各家航空公司網站查詢，並且可以登入航空公司行程管理網頁，確認你的航空公司訂位記錄上有個人聯絡資料。
🟡康芮強颱襲台「台灣4大機場」航班異動查詢
◾桃園機場航班異動這裡查詢（按此）、
◾松山機場航班異動這裡查詢（按此）、
◾小港機場航班異動這裡查詢（按此）、
◾台中機場航班異動這裡查詢（按此）。
🟡康芮強颱襲台「各家航空公司」航班異動查詢
📍國籍航空
◾長榮航空：航班動態（按此）
◾中華航空：航班動態（按此）
◾星宇航空：航班動態（按此）
◾台灣虎航：請看官網公告（31日航班公告）
📍日本韓國
◾樂桃：航班動態（按此）
◾日本航空：航班動態（按此）
◾真航空：航班動態（按此）
◾德威航空：航班動態查詢以及證明申請（按此）
◾濟州航空：航班動態以及證明列印（按此）
◾易斯達航空：航班動態（按此）
◾捷星航空：航班狀況（按此）
📍東南亞：
◾泰越捷：台灣代理旅行社（按此）
◾馬印（峇迪航空）：查詢航班動態（按此）
◾亞洲航空集團：查詢航班動態（按此）
◾新加坡航空：官網首頁（按此）
◾越南航空：航班時刻表（按此）
◾酷航：沒有公開網站，只能透過自己的行程管理，取消證明也只能透過EMAIL處理。
📍中國／香港
◾國泰航空：航班動態（按此）
◾中國國際航空：航班動態（按此）
◾中國東方航空：航班動態（按此）
📍歐洲／中亞／美國
◾阿聯酋：航班動態（按此）
◾土耳其航空：航班動態（按此）
◾荷蘭航空：航班動態查詢方式，延誤證明需要用英文版網頁下載（按此）