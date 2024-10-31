康芮強颱襲台，全台22縣市今停班停課，許多原本預計今日出國、回國的班機都已取消或者將延遲，旅遊達人「傑西大叔」在臉書提到，旅客可以自行查詢航班異動，除了各家航空公司之外，更可以上台灣各個機場官網「航班異動」網頁查詢，他還提醒若是今日有搭機行程的旅客，要有兩個準備措施。

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達人：別吃太飽、準備小玩意

康芮颱風襲台，相當多班機今（31）日都取消，也有部分是提早或延後，旅遊達人「傑西大叔」也提到，今日班機可以都有重飛或轉降的可能，他並提到兩個準備措施：「建議你上飛機前不要吃太飽，有可能會後半段不能離開座位，所以請準備好打發時間的物品。

如果原定航班被取消，航空公司一般會以電話、簡訊、郵件等方式通知旅客。旅客也可以上各家航空公司網站查詢，並且可以登入航空公司行程管理網頁，確認你的航空公司訂位記錄上有個人聯絡資料。

▲康芮颱風來襲，多數航班已取消，少部分有飛的航班可能異動，旅客可上各航空公司官網以及機場官網查詢異動。（圖／翻攝桃園國際機場臉書）
▲康芮颱風來襲，多數航班已取消，少部分有飛的航班可能異動，旅客可上各航空公司官網以及機場官網查詢異動。（圖／資料照，翻攝桃園國際機場臉書）
🟡康芮強颱襲台「台灣4大機場」航班異動查詢

◾桃園機場航班異動這裡查詢（按此）、

◾松山機場航班異動這裡查詢（按此）、

◾小港機場航班異動這裡查詢（按此）、

◾台中機場航班異動這裡查詢（按此）。

🟡康芮強颱襲台「各家航空公司」航班異動查詢

📍國籍航空

◾長榮航空：航班動態（按此

◾中華航空：航班動態（按此

◾星宇航空：航班動態（按此

◾台灣虎航：請看官網公告（31日航班公告

📍日本韓國

◾樂桃：航班動態（按此

◾日本航空：航班動態（按此

◾真航空：航班動態（按此

◾德威航空：航班動態查詢以及證明申請（按此

◾濟州航空：航班動態以及證明列印（按此

◾易斯達航空：航班動態（按此

◾捷星航空：航班狀況（按此

📍東南亞：

◾泰越捷：台灣代理旅行社（按此

◾馬印（峇迪航空）：查詢航班動態（按此

◾亞洲航空集團：查詢航班動態（按此

◾新加坡航空：官網首頁（按此

◾越南航空：航班時刻表（按此

◾酷航：沒有公開網站，只能透過自己的行程管理，取消證明也只能透過EMAIL處理。

📍中國／香港

◾國泰航空：航班動態（按此

◾中國國際航空：航班動態（按此

◾中國東方航空：航班動態（按此

📍歐洲／中亞／美國

◾阿聯酋：航班動態（按此

◾土耳其航空：航班動態（按此

◾荷蘭航空：航班動態查詢方式，延誤證明需要用英文版網頁下載（按此

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