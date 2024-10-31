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▲48歲的魔術師劉謙，今年2月就醫檢查確診「肺腺癌」。（圖／劉謙微博）

知名魔術師劉謙日前坦承罹患肺腺癌，雖然他向外界透露狀況不錯，要大家不用太擔心，但近日卻有大陸狗仔拍到他上街的模樣，身穿黑衣戴著鴨舌帽，雙臉明顯浮腫，但神情自若，不過還是有粉絲憂心，希望他好好休息。微博帳號「會拍攝的百曉生」PO出留言素顏外出樣貌，雙頰明顯浮腫，但他神情自若，看起來並沒有其他不舒服，氣色也不錯，「會拍攝的百曉生」曾多次拍到劉謙就醫，不知他是否能參與春晚的表演。劉謙從台灣綜藝節目發跡，近年事業重心放在對岸，曾經五度受邀登上大陸春晚表演，沒想到卻在8月時傳出他罹患肺腺癌的消息，2月中動完手術的他，恢復狀況良好，劉謙發文報平安，「謝謝大家的關心，我現在好得很，還在巡演中，估計還能再變很久魔術！」結果9月團隊又爆出食物中毒事件，3個助理情況嚴重，因而取消了杭州的巡演場次，讓不少粉絲都要他去改運。