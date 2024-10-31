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▲中橫便道台八線96公里明隧道前，因土石流交通中斷，台電人員上山搶修路受阻。（圖／台電提供，2024.10.31）

強颱康芮襲來，今天全台都停班課，中部地區一早感受到風勢，大甲區甚至出現最高陣風12級、造成3千戶停電；梨山地區因中橫便道土石流崩塌，住在梨山賓館的彰化24人旅遊團被迫滯留。台中市長盧秀燕上午9點主持災害應變會議表示，如果氣象資料穩定的話，原則上明天有機會停班課，但還是以晚上8點宣布為主。盧秀燕今（31）日主持台中市災害應變中心工作會報時指出，台中上午進入颱風暴風圈，海線地區已現強風，甚至一度造成3千多戶停電，和平山區過去24小時累積雨量已破300毫米，若氣象預報不變，台中要到明天下午後才會脫離暴風圈、解除颱風警報。民眾關切明天能否再次連續兩天停班課，盧秀燕指出，氣象署會在下午4點、晚間7點各提供一次氣象資料，今晚8點市府還會召開災害應變中心工作會議，若相關氣象預報一致且穩定，在沒有太大變化下，會比照昨天的時間，於晚間8點宣布明天是否停班停課。至於停班課的機率，她說「目前看起來明天是有機會的」。她表示包括台中氣象站、逢甲大學團隊今天提供的預測，康芮颱風要到明天中午過後才會離開台中，明天上午大家要出門上班上學，市府會秉持維護市民安全、不讓市民冒險的原則進行決策。但她也強調，還是要看到最新資料，不能說得太武斷，讓民眾有錯誤的預期。