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強颱康芮來襲，巨星劉德華今（30）日仍預計在台北小巨蛋開唱，引起非議，對此，台灣基進秘書長吳欣岱感嘆說，劉德華近年政治立場愈趨明確後，演唱會是否已成某種大外宣的KPI，還是來台灣只剩賺錢？台北市因康芮來襲而停班停課，劉德華演唱會主辦方仍宣布今晚照常開唱，台北捷運公司則表示，持續與主辦方協調延期以及相關的安全機制，未來考慮將「颱風天」納入小巨蛋與主辦方的契約當中。對此，吳欣岱表示，「中國影協副主席」劉德華來台北開演唱會，颱風全台北都停班停課，他對外表示「無懼開唱」，「北捷的員工何辜？」吳欣岱說，一個演唱會要順利舉行，不只是主辦單位要不要繼續賣票賺錢而已，相關的工作人員颱風天上下班、周圍的大眾運輸是否足夠疏散人潮、場館安全性是否受影響？停電怎麼辦？這些都是考量。吳欣岱提到，過去以溫暖形象在演藝圈為人所知的天王劉德華，颱風天理應心疼歌迷淋雨及安全問題，協調演唱會延期或取消，但在近年政治立場愈趨明確後，演唱會是否已成某種大外宣的KPI，還是來台灣只剩賺錢？