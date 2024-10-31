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康芮颱風挾帶強大風雨席捲全台，預計今日中午到下午將登陸花東一帶，中央氣象署今早先針對台東三鄉鎮發布颱風強風告警。稍早接近中午時再對花蓮縣4鄉鎮和台東池上鄉發布強風告警，花東共8鄉鎮需慎防14級強陣風。中央氣象署今早8時先針對台東縣成功鎮、東河鄉、長濱鄉等三鄉鎮，發布颱風強風告警，預計將出現12級平均風或14級陣風以上風力。到了11 時 50 分，氣象署追加颱風強風告警區域，針對花蓮縣玉里鎮、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉；臺東縣成功鎮、東河鄉、長濱鄉、池上鄉，共8鄉鎮發布颱風強風告警。氣象署估計持續至 15 時 45 分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。氣象署預報員朱美霖在今早的颱風警報記者會中表示，康芮將在中午至下午登陸花東一帶，花東地區須嚴防強陣風。