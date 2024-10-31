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▲日本航空攜手日本8縣市參展，推出期間限定來回機票感恩特惠，台北日本來回經濟艙6,999元起（圖／美聯社／達志影像）

▲全台飯店因應ITF台北國際旅展，住宿券最低下殺1.9折起，圖為台北遠東香格里拉飯店的「豪華客房」，雙人住宿一晚含兩客早餐套組15張，原價37萬680元，約享1.9折，優惠價7萬1,235元，每張4749元。（圖／台北遠東提供）

▲2024 ITF台北國際旅展於11月1日至11月4日在台北南港展覽館登場。（圖／NOWnews社群中心）

全台規模最大的ITF台北國際旅展，11月1日至4日將於台北南港展覽館一館登場，本屆展出達1,500個攤位，且首次分成一樓與四樓兩處，主辦單位還推出凡進場即可兌換eSIM，另還有多家航空公司、旅行社、飯店都推出優惠。此次台北國際旅展前夕逢康芮強颱來襲，是否將會如期於明（1）日開幕，主辦單位2024台北國際旅展將於明（1）日登場，為期共4天至11月4日。此次攤位高達1500攤，紛紛推出多樣優惠以搶客。航空公司方面將有中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、日本航空、國泰航空等，皆會到現場，日本航空推出台北日本來回經濟艙6,999元起，只要買日本國際線機票，往返可於日本國內線免費各加１段延伸航段。長榮航空以全新Hello Kitty彩繪機為展場主題，特別打造在空中飛翔的Q版閨蜜機模型以及高達6公尺的模擬客艙環境。星宇航空消費滿1萬元並於展場出示證明，即可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票、30,000哩程等好禮。各家旅遊業者也推優惠行程，像是五福旅遊推越南「芽莊大叻」5日遊2萬6500元起，升等一晚五星級飯店、贈送網卡，旅展再享第二人減3,000元。可樂旅遊「韓國釜邱超值選5日」走訪八公山道立公園、甘川洞文化村、釜山樂天世界樂園、樂天Outlet等大邱與釜山景點，兩人同行價1萬8988元起，等於每人團費萬元有找。線上平台則有Klook，將於現場祭出全站1折起超殺優惠，推出「日本環球影城買1送1」、「住宿買2千折1千元」、「不限流eSIM 1折」等活動，現場只要至Klook攤位玩遊戲，就抽日本星野飯店「界」系列住宿一晚。至於民眾最關心的飯店也有多家參展，飯店住宿券最優打到1.9折，是台北遠東香格里拉飯店，折扣下來每晚4749元。凱撒飯店連鎖則推出「2,699元聯合住宿券」，買10張送1張，可使用在集團共9家飯店。雲朗觀光集團推出「雲朗聯合住宿券」，每張2,200元，福容飯店「聯合住宿券」集結全台18家，且享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。餐券部分每年民眾搶購的飯店吃到飽餐券，最優惠為圓山大飯店自助餐券，竟打至4.9折。台北喜來登飯店也下殺6.9折起，晶華酒店集團集結泰市場、義饗食堂等5家吃到飽餐廳，最低5.2折起。台北美福大飯店的彩匯自助餐廳餐券則是6.9折起。11月1日(五) 12:00~18:0011月2日(六) ～11月4日(一) 10:00~18:00地點：台北南港展覽館一館1、4樓