無畏康芮颱風（國際命名：KONG-REY）來勢洶洶，強颱暴風圈籠罩全台、中心距離台東僅剩70公里即將登陸。新光三越、SOGO都暫停營業，新竹Big City遠東巨城購物中心今（31）日11:00卻照常營業，成為嘉義以北、北部唯一開門的百貨公司，遭網友罵翻「沒良心」、「為了賺錢就不顧員工安全」、「基層騎車用生命撞風撞雨」。《NOWnews今日新聞》致電詢問，客服人員表示：「館內正常營業，部分櫃位有做調整」。
升級為強颱的康芮颱風（國際命名：KONG-REY）來襲，目前暴風圈已籠罩全台、強風暴雨有感，預計下午從花東交界處登陸，中心距離台東僅剩70公里。首當其衝的蘭嶼長時間觀測到17級以上陣風，今上午台東風雨明顯增強、強風吹斷椰子樹，寸步難行。
因應強烈颱風康芮來襲，今全台22縣市停班停課，多數百貨商場也為了顧及顧客及員工的安全，選擇暫停營業。像是新光三越、SOGO全台各店都停業一天，遠東百貨全台只有高雄大遠百營業。沒想到新竹Big City遠東巨城購物中心一早便宣布11:00照常營業，成為嘉義以北、北部唯一開門的百貨公司。
此舉遭網友熱烈討論，不少人在粉專留言罵翻，「員工們好辛苦喔連一個颱風天都要出去沒良心店家為了賺錢就不顧員工安全」，稱業者「沒良心」、「為了賺錢就不顧員工安全」，還有人忍不住感嘆：「平時的營業額新竹市民絕對沒有少貢獻，差這一天真的有差嗎？應該讓消費者跟員工都能保障自身安全，平平安安的，未來才能長久，不是嗎」？
看不下去的民眾罵「太過分了⋯⋯風雨越晚越大 員工又是機車族居多 真的很沒良心」，直呼「上層開車無畏風雨 基層騎車用生命撞風撞雨」。還有民眾表示「我舅舅在美食街工作，出門去上班了，無言」。不過也有人表示「網友罵一片 相信今天還是會有人填滿巨城」、「我等等去用新台幣支持你們的加班費」。
《NOWnews今日新聞》致電詢問業者，客服人員電話中表示：「館內正常營業，部分櫃位有做調整」。對此，業者回覆《NOWnews今日新聞》將進一步文字回覆，至記者截稿時間前尚未收到官方回應。
事實上，兩天前巨城Facebook小編才在粉專上關切康芮颱風動態，截圖與同事的「萬聖節諧音梗Hello wind」玩笑話發文，還受到網友讚爆「我就問新竹哪天不是hello wind」，引起眾人共鳴「要台灣人放棄諧音梗真的Taiwan了」也「Tainan了」，吸引近4千人按讚笑「台灣人真的typhoon了」。沒想到如今康芮增為強颱登陸，百貨卻照常營業，惹得眾人心疼員工笑不出來而開罵了。
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因應強烈颱風康芮來襲，今全台22縣市停班停課，多數百貨商場也為了顧及顧客及員工的安全，選擇暫停營業。像是新光三越、SOGO全台各店都停業一天，遠東百貨全台只有高雄大遠百營業。沒想到新竹Big City遠東巨城購物中心一早便宣布11:00照常營業，成為嘉義以北、北部唯一開門的百貨公司。
此舉遭網友熱烈討論，不少人在粉專留言罵翻，「員工們好辛苦喔連一個颱風天都要出去沒良心店家為了賺錢就不顧員工安全」，稱業者「沒良心」、「為了賺錢就不顧員工安全」，還有人忍不住感嘆：「平時的營業額新竹市民絕對沒有少貢獻，差這一天真的有差嗎？應該讓消費者跟員工都能保障自身安全，平平安安的，未來才能長久，不是嗎」？
看不下去的民眾罵「太過分了⋯⋯風雨越晚越大 員工又是機車族居多 真的很沒良心」，直呼「上層開車無畏風雨 基層騎車用生命撞風撞雨」。還有民眾表示「我舅舅在美食街工作，出門去上班了，無言」。不過也有人表示「網友罵一片 相信今天還是會有人填滿巨城」、「我等等去用新台幣支持你們的加班費」。
《NOWnews今日新聞》致電詢問業者，客服人員電話中表示：「館內正常營業，部分櫃位有做調整」。對此，業者回覆《NOWnews今日新聞》將進一步文字回覆，至記者截稿時間前尚未收到官方回應。
事實上，兩天前巨城Facebook小編才在粉專上關切康芮颱風動態，截圖與同事的「萬聖節諧音梗Hello wind」玩笑話發文，還受到網友讚爆「我就問新竹哪天不是hello wind」，引起眾人共鳴「要台灣人放棄諧音梗真的Taiwan了」也「Tainan了」，吸引近4千人按讚笑「台灣人真的typhoon了」。沒想到如今康芮增為強颱登陸，百貨卻照常營業，惹得眾人心疼員工笑不出來而開罵了。
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