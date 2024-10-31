檢調偵辦京華城案，台北市前副市長彭振聲日前已遭裁定，將再延押2個月，民眾黨主席柯文哲原定今（31）日開延押庭，因颱風延期。挺柯名醫沈政男質疑，北檢延押聲請書上說彭振聲涉圖利與公務員財產來源不明，但對比1個月前的羈押聲請書，收賄罪嫌，哪裡去了？
沈政男說，一個多月前彭振聲與柯文哲同時遭聲押，理由都是收賄與圖利罪嫌，當時他就說，可能市長與副市長都收賄？要行賄高官有那麼容易嗎？現在北檢自己把彭振聲的收賄罪嫌，去掉了。顯然，那時就是光憑人家帳戶裡多了兩千多萬，還是多少錢，就懷疑收賄了，完完全全沒有畫出任何金流的流向。
沈政男說，從這裡就可以看出北檢的懷疑門檻如何，然後由此推斷他們掌握的柯文哲收賄證據。現在就看北院的延押庭裁定，怎麼看待柯文哲的收賄罪嫌。既然北檢查了兩個月，查不出彭振聲收賄，北院怎麼會認為北檢查圖利罪嫌就是可靠？應該質疑北檢，說人家收賄，結果查不出來，現在還是用圖利罪嫌要延押，如何保證你不會繼續浪費兩個月的延押期？
沈政男說，顯然北院就是附和北檢，反正四個月的偵查羈押期限，不用白不用，用了也沒辦法說什麼，因為台灣司法已經習慣了這樣的懷疑與羈押門檻。「事實上彭振聲根本千分之千是冤枉的！證據就是他沒有收賄，如何有圖利動機？邏輯，不通啊！」
沈政男說，台灣司法就是「有罪推定」，一定要假設人家做了壞事，當然就會陷入死胡同，查了兩個月也查不到。兩個月來，大家的層次就是認為柯文哲收賄，然後就以為真的違法圖利，其實根本完全顛倒！京華城案就是沒有圖利，當然也就沒有收賄。這不是法律問題，而是一加一不會大於二的邏輯！
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沈政男說，從這裡就可以看出北檢的懷疑門檻如何，然後由此推斷他們掌握的柯文哲收賄證據。現在就看北院的延押庭裁定，怎麼看待柯文哲的收賄罪嫌。既然北檢查了兩個月，查不出彭振聲收賄，北院怎麼會認為北檢查圖利罪嫌就是可靠？應該質疑北檢，說人家收賄，結果查不出來，現在還是用圖利罪嫌要延押，如何保證你不會繼續浪費兩個月的延押期？
沈政男說，顯然北院就是附和北檢，反正四個月的偵查羈押期限，不用白不用，用了也沒辦法說什麼，因為台灣司法已經習慣了這樣的懷疑與羈押門檻。「事實上彭振聲根本千分之千是冤枉的！證據就是他沒有收賄，如何有圖利動機？邏輯，不通啊！」
沈政男說，台灣司法就是「有罪推定」，一定要假設人家做了壞事，當然就會陷入死胡同，查了兩個月也查不到。兩個月來，大家的層次就是認為柯文哲收賄，然後就以為真的違法圖利，其實根本完全顛倒！京華城案就是沒有圖利，當然也就沒有收賄。這不是法律問題，而是一加一不會大於二的邏輯！
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