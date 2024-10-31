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香港天王劉德華來台開演唱會，卻遇到強颱康芮，主辦單位未取消，遭外界質疑，台北市長蔣萬安也說，會協調今（31）晚演唱會取消。颱風是台灣常見的天然災害，遇到強颱，多數演唱會都會延期或取消，即使美國搖滾天團「邦喬飛」睽違20年到台灣開唱，但遇到颱風也只能取消。2015年9月，邦喬飛訂28、29日在南港展覽館開唱，但遇上強颱杜鵑攪局，台北市接連兩天宣布停班停課，在邦喬飛經紀公司指示下，主辦單位LIVE NATION理想國忍痛宣布，取消兩天演唱會。邦喬飛當天抵台後，還在機場邦粉絲簽名，許多粉絲也建議演唱會延期、不要取消，不過主辦單位說，目前邦喬飛沒有可以延後的檔期，執行面上困難重重。主辦單位說，對於連續兩天都遇上杜鵑颱風攪局，主辦單位理想國也深感痛心難過，好不容易敲定的演唱會，動員了許多人力物力，邦喬飛卻無緣跟歌迷見面同樂高歌，這種難過萬分難以形容。對於歌迷的思念，主辦單位理想國一定會傳達給邦喬飛樂團知道，台灣歌迷對他們的熱情支持，同時也會向邦喬飛經紀公司與邦喬飛樂團傳達跟爭取，希望邦喬飛能夠再度來台開唱。