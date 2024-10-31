我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台東三仙台原先的猛烈風雨以及大浪。（圖／記者葉政勳攝）

康芮颱風席捲台灣，預計中午至下午將在台東東河至成功一帶登陸，稍早成功鎮測站測得15級陣風，英國追風達人雷諾斯(James Reynolds)在成功鎮捕捉康芮強風畫面，就在稍早一陣狂風大雨後，突然風雨轉小，甚至無風無雨，準備進入颱風眼內。根據中央氣象署最新颱風資料，康芮颱風31日12時的中心位置在北緯 22.7 度，東經 121.6 度，即在臺東的東方約 50 公里之處，以每小時21公里速度，向北北西轉北北東進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺（約每小時 227 公里），相當於 17 級風以上，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。氣象署也在11點50分提出颱風強風警告，表示由於颱風接近花蓮縣與臺東縣，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，警示地區如下: 花蓮縣玉里鎮、花蓮縣豐濱鄉、花蓮縣瑞穗鄉、花蓮縣富里鄉、臺東縣成功鎮、臺東縣東河鄉、臺東縣長濱鄉、臺東縣池上鄉。英國追風達人雷諾斯在台東縣成功鎮捕捉康芮颱風強風畫面，從清晨開始開啟直播，吸引上千網友觀看，可看到過程中風雨漸大，到了11時至12時，風雨達到最強，成功鎮漁港狂風不斷掃過，不過，就在12時50分左右，風雨突然稍稍緩了下來，甚至無風無雨，居民也出來到漁港邊觀看災損狀況。雷諾斯也在X上回報，風和雨都轉小，自己正在颱風眼內，從他自行攜帶的儀器也測得氣壓為959hPa。