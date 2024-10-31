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道奇隊在今（31）日於世界大賽第5戰以7：6擊敗紐約洋基，系列賽4勝1敗奪冠，也是自2020年以來、球隊時隔４年首次贏得世界大賽冠軍。賽後全隊興奮地在休息室進行香檳大戰，在這場盛宴中的大谷翔平像個孩子般慶祝，還趁機偷噴後輩山本由伸。他在接受採訪時表示：「這是最後一次（香檳浴），也是最特別的一次，沒有下一戰了，所以我想盡情享受。」在道奇隊的第一個球季，大谷翔平打了159場例行賽，並以54發全壘打和130分打點成為雙冠王。他不僅成為MLB史上單季第6位打出40支全壘打和40個盜壘的球員，而且還創下了史無前例的「50轟50盜」的成績，最終也和球隊一起奪冠，寫下最完美的句點。「這是我加入球隊的第一年，能夠與如此出色的隊伍一起戰鬥到最後，我感到很榮幸，」他深有感觸地說，在此之前，大谷翔平在例行賽分區封王、分區系列賽晉級和國聯冠軍戰勝出，已經有過3次享受香檳浴的經驗了，但這一次無疑是最甜美的。而同樣來自日本的道奇隊先發投手山本由伸，則是特別感謝過去一季日本球迷的支持，對於自己能用世界大賽冠軍來回報大家，感到很開心。賽後他雖然被大谷翔平用香檳偷襲，到卻很樂在其中。「太爽了（被噴香檳），哈哈哈！我要感謝我所有的隊友，很多場比賽如果少了其中的一個人，我們就無法取勝。」山本由伸最後如此總結，「這是我今年第4次香檳浴，但一次比一次開心，今天是最棒的。希望明年可以再努力一次，與大家分享喜悅。」