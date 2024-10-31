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▲華金瓦倫特是巴西柔術教練，現在即將和超級名模吉賽兒迎接兩人愛的結晶。（圖／摘自IG）

▲超級名模吉賽兒即將第3次當媽媽，宣告已懷孕。（圖／摘自IG）

出身自巴西的超級名模吉賽兒邦臣，號稱「在台上每走一步就要價45萬美元」，長年都是全球收入最高的模特兒榜首。她曾與李奧納多狄卡皮歐交往多年，卻因為年歲漸長、無緣步上結婚禮堂而分手，後來和美式足球超級巨星湯姆布雷迪結婚生了兩個孩子，兩人的婚姻也已經結束，對外並未撕破臉。她近日宣告和現任男友、小她9歲的柔術教練華金瓦倫特有了愛的結晶、即將3度當媽，八卦報導稱她自己都沒料到會有這個發展，而湯姆布雷迪也毫無心理準備，被喜訊嚇傻。歐美名人夫妻如果有小孩，多半會努力在離異後還維持不錯的互動，畢竟孩子們還是要一起合作撫養，吉賽兒與湯姆布雷迪大致也是如此，儘管在離異後各有各的感情生活，他們在公開場合仍是保持友善，這回吉賽兒懷孕，也是搶在媒體報導前，趕快先告知湯姆布雷迪，然而他並沒有心理準備，被這個消息嚇到，好在吉賽兒有先告知他，否則他若是從媒體方面得到消息，恐怕會有不太得體的反應。根據歐美媒體報導，吉賽兒與華金瓦倫特交往，態度算是頗為認真，華金也很融入她和她小孩的生活，雖然她沒有很積極要再當媽，在發現與華金有了愛的結晶，心情依舊感到喜悅，也認為華金會是非常好的父親。至於湯姆布雷迪，原本對此覺得詫異，後來逐漸能夠想開，目前他和吉賽兒除了一起撫養小孩外，多半各有各的生活，除了為吉賽兒開心外，這件事情並不特別和他有關，只要彼此能各自安好，他也不會刻意要對外發表任何說法。