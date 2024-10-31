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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平於2024年世界大賽達成人生巔峰，以4勝1敗擊敗紐約洋基奪冠，實現高中立下的夢想。他不僅贏得首座世界大賽冠軍，還與前日本女籃國手田中真美子共結連理，為輝煌生涯再添一筆重要成就。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊在世界大賽以4勝1敗奪冠，大谷翔平賽後像個孩子般慶祝，還趁機偷噴後輩山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒世界大賽G5，系列賽賽前以3：1取得聽牌優勢的洛杉磯道奇，今（31）日在客場以7：6逆轉擊敗紐約洋基，睽違4年再度奪下世界大賽冠軍，也是道奇隊史第8座冠軍金盃。而日籍球星大谷翔平過去6個賽季效力於洛杉磯天使時，球隊最終都未能闖進到季後賽，如今大谷轉戰道奇首年就隨隊奪冠，也是球隊功臣之一，道奇日籍二刀流球星大谷翔平，；至於在投球方面，大谷則是按照球隊的計畫，以及訓練師的菜單，循序漸進的慢慢復健，目前恢復狀況一切順利，大谷也預計下賽季就能恢復二刀流身分。而大谷翔平本賽季專職打者的表現，同樣令人印象深刻，，寫下難得歷史。雖然在世界大賽的舞台，大谷翔平的表現並非太亮眼，總計5戰下來個人19個打數僅敲出2支安打，打擊率僅有0.105，同時沒有打點進帳，也沒有跑出盜壘成功。但大谷作為道奇首棒打者，站在打擊區同樣能夠給到對手一定的壓力，且大谷在世界大賽G2受傷後仍選擇帶傷繼續奮戰，無形之中也鼓舞了道奇全隊的士氣，至於2025年大聯盟將在3月18、19日，於日本東京巨蛋舉辦開幕戰，屆時將由洛杉磯道奇與芝加哥小熊隊進行2連戰，屆時大谷翔平和山本由伸2人若無意外，也將在自己熟悉的土地上出賽，