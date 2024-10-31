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▲不敵康芮颱風，台東縣成功鎮的台11線111公里處路標，號稱「鐵支1」倒了。（圖／記者嚴俊強攝）

▲台東三仙台整座島嶼都遭波濤洶湧的海浪吞噬，三座拱橋也被白霧遮住，幾乎看不清。（圖／記者嚴俊強拍攝）

根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今（31）日下午13點40分於台東登陸成功，《NOWnews今日新聞》記者身處台東當地直擊，帶您一起鎖定颱風最新狀況！當記者沿途跋涉，避開路上的倒樹、不時飛來的物品，好不容易抵達三仙台後，卻發現三仙台整座島嶼都遭波濤洶湧的海浪吞噬，三座拱橋也被白霧遮住，幾乎看不清。靠近海邊，車輛行駛的道路上竟都是漂流木、石塊，明顯這幾天才被巨浪打上來，甚至差點就打到海邊村落的房屋，連當地居民都忍不住感嘆，70年來不曾碰過這麼大的浪，他們的舢舨、定置漁網都一併被打上岸來，看到還是會有點心痛。有別於登陸前的狂風暴雨，台東進入颱風眼範圍中，約在中午12點50分左右，風雨已經完全停歇，記者繼續前往當地知名景點三仙台，沿途山路出現落石掉落在路中央，樹葉殘枝遍布道路，車輛越來越寸步難行。當地居民的房屋險被巨浪打到，受訪時也忍不住感嘆：「70年來不曾遇過這種巨浪。」目前暴風圈已經籠罩全台，預估最快今晚就出海。不過雖然目前台東暫時無風無雨，但山區的部分，成功鎮忠孝里、長濱鄉忠勇村也發布緊急通知，目前進入土石流黃色警戒，希望民眾做好避難準備，仍不可輕忽大意。