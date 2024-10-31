香港天王劉德華來台開演唱會，卻遇到強颱康芮，主辦單位未取消，遭外界質疑。颱風天要不要取消演唱會，全憑主辦單位決定，2007年時歌手陳綺貞舉辦巡迴演唱會，也遇到聖帕颱風，主辦單位雖宣布無條件退票，但只有30人退票，其餘仍到在台北國際會議中心力挺。陳綺貞也說，這才是搖滾樂。
2007年強颱聖帕颱風從花蓮縣秀姑巒溪口登陸台灣，當天全台各地各地包括金馬，都停班停課。當時曾造成南投縣仁愛鄉的力行一號便橋被沖毀、平靜橋被土石流淹沒，2千多名居民受困，另全台最高停電戶數達61萬多戶、農委會統計，農業災情約新台幣18億元。
聖帕襲台時，陳綺貞舉辦2007「A Piece of Summer」台灣巡迴演唱會，17日與18日兩場都強碰颱風，17日的嘉賓梁靜茹無法出席，還臨時改換成五月天主唱阿信。主辦單位雖宣布可無條件全額退票，但最後只有30張退票。
18日演唱會仍如期登場，陳綺貞還在官網說，「我們沒有取消且賣命搏鬥，其實是為了超越自己，這才是搖滾樂，謝謝你們來。」
而臨時救火的阿信也在PTT波文，「聽說聖帕有兩個眼睛，聽說它的結構是史上最完美的。它讓所有人的計畫都亂了，也讓一些人的小小夢想碎了。但我要說，我因此而參加了一場很特別的演唱會。因為颱風而意外有了兩天假的我，在晚上八點半接到電話。在一小時之內，我在滿城山雨欲來的的氣氛中，匆匆的抵達演唱會後台，她正在唱著那首我們都很熟悉的歌。」
阿信說，「如果今天你是在家裡為祈禱，我會說祈禱有用。這是2007最勇敢而溫暖的一個演唱會。在很多年以後，今晚會變成回憶裡，某一個夏天的某一個美麗的小小片段。守在這個颱風夜裡，有她的歌聲陪著我們。」
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聖帕襲台時，陳綺貞舉辦2007「A Piece of Summer」台灣巡迴演唱會，17日與18日兩場都強碰颱風，17日的嘉賓梁靜茹無法出席，還臨時改換成五月天主唱阿信。主辦單位雖宣布可無條件全額退票，但最後只有30張退票。
18日演唱會仍如期登場，陳綺貞還在官網說，「我們沒有取消且賣命搏鬥，其實是為了超越自己，這才是搖滾樂，謝謝你們來。」
而臨時救火的阿信也在PTT波文，「聽說聖帕有兩個眼睛，聽說它的結構是史上最完美的。它讓所有人的計畫都亂了，也讓一些人的小小夢想碎了。但我要說，我因此而參加了一場很特別的演唱會。因為颱風而意外有了兩天假的我，在晚上八點半接到電話。在一小時之內，我在滿城山雨欲來的的氣氛中，匆匆的抵達演唱會後台，她正在唱著那首我們都很熟悉的歌。」
阿信說，「如果今天你是在家裡為祈禱，我會說祈禱有用。這是2007最勇敢而溫暖的一個演唱會。在很多年以後，今晚會變成回憶裡，某一個夏天的某一個美麗的小小片段。守在這個颱風夜裡，有她的歌聲陪著我們。」
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