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NBA例行賽今（31）日繼續進行，傷兵不少的金州勇士在主場對上紐奧良鵜鶘，球隊靠著「嘴綠」Draymond Green封鎖Zion Williamson，以及進攻端多點開花，在下半場拉開多達20分的領先，終場以104：89擊敗鵜鶘，開季取得4勝1敗的領先。這場比賽Stephen Curry和Andrew Wiggins依舊缺陣，不過鵜鶘這邊CJ McCollum也沒打，雙方都有傷兵。都相較之下，勇士打得更有體系，而鵜鶘則基本上是靠Zion Williamson和Brandon Ingram兩人拉開單打，比較單調一些。此役上半場打完雙方只有4分差，但到了下半場勇士找回手感，慢慢將分差拉開，一度領先到20分，最終也帶走勝利。此役射手Buddy Hield三分球12投4中，攻下21分為全隊最高，鵜鶘這邊以Jordan Hawkins的23分最佳。Draymond Green這一場比賽投進3顆三分球，拿到14分6助攻5阻攻4籃板的全面數據，他攻守俱佳，不但三分球很準，還讓Williamson全場20投僅5中、只得到12分。Williamson受訪時坦言自己近況不佳，沒找到進攻節奏，「我們必須找到自己的進攻節奏，尤其是我，我必須帶領團隊，沒有藉口。我得為失利負上全部責任。上一場比賽，我打進很多球，因為我打得更有耐心。」勇士前鋒Kyle Anderson賽後稱讚Green說：「Draymond是今晚場上的MVP，他鎖死了Zion、命中了三分球、在進攻端串聯全隊、執行好設定的戰術、搶下進攻籃板、在籃下得分……他就是本場最好的球員。」勇士主帥Steve Kerr則直言：「他（Green）仍是世界上最好的防守者。」