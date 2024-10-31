🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」11月1日至11月3日登場，為雙11暖身，本周有不少買一送一，換算平均特價來看，雪碧無糖汽水18元、百吉大雪糕15元、好時經典可可33元、農心辛辣白菜拉麵25元、味味A紅燒牛肉湯麵20元、香炒辣椒洋芋片30元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是10月30日至11月3日，本周DM刷一排「買一送一」，包括舒跑能量飲料平均20元、農心辛炒麵平均38元、梅片平均40元、夾心消化餅平均15元、華元甜卡力平均45元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月1日至11月3日共限時3天，味味A排骨雞乾麵平均15元、麥芽脆心黑巧克力平均25元、FMC氣泡水平均15元、WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是10月30日至11月3日，本周DM共9款促銷商品，其中麥維他消化餅隨手包買2送2、平均9元，另有多款商品加10元多1件，首推光泉植物蛋白穀奶原價39元、兩件48元，平均特價24元、約6.2折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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