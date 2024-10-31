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▲7-11「超值五六日」是11月1日至11月3日。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是10月30日至11月3日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」自11月1日至11月3日共限時3天。（圖／業者提供、記者整理）

▲萊爾富「限時殺5日」是10月30日至11月3日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」11月1日至11月3日登場，為雙11暖身，本周有不少買一送一，換算平均特價來看，全家會員優惠是10月30日至11月3日，本周DM刷一排「買一送一」，包括「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月1日至11月3日共限時3天，門市「限時殺5日」是10月30日至11月3日，本周DM共9款促銷商品，，另有多款商品加10元多1件，首推光泉植物蛋白穀奶原價39元、兩件48元，平均特價24元、約6.2折。