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▲楊月娥拍下兩個女兒走路回家的背影，結果不小心摔倒。（圖／楊月娥臉書）

上次山陀兒颱風來襲，名嘴張友驊颱風夜重摔住進醫院搶救，最後不治身亡。這次康芮颱風風雨依舊猛烈，58歲的主持人兼作家楊月娥就透露，自己昨（30）日晚間在返家途中也不小心摔倒，女兒目睹她正臉朝下慘摔當場嚇壞。楊月娥說自己跌倒後，「手肘破皮，左肩拉傷，痛坐在地，衣服褲子都濕了，狼狽不堪」，幸好都只是小傷，處理過後就無大礙，也提醒大家颱風天外出千萬要小心。楊月娥在社群發文，表示自己昨天和女兒去看舞台劇《大河之舞》，晚間返家途中風雨逐漸變大，她看到女兒撐雨傘邊走邊晃，就想拿起手機拍攝，怎料一分心下秒就踢到破損的馬路跌坐在地。楊月娥說女兒當場嚇壞，「因為目睹我臉朝下，以前婆婆曾正面跌倒，血流滿面的記憶太驚嚇」，幸好她的傷勢不算嚴重。楊月娥表示自己只有手肘破皮，左肩拉傷，雖然一度痛坐在地全身淋濕，但好在沒有大礙。只不過手上的珍珠手鍊因為跌倒也摔斷了，楊月娥更趁此給女兒機會教育，真的不要邊走路邊用手機，一心二用沒有好下場。她也提醒大家風強雨大、道路濕滑，出入真的要小心。另外，楊月娥也說自己的旅遊計畫被颱風打亂，「我們原定今天要飛歐洲的行程，被迫改班次，沒辦法，颱風是天災，打亂所有生活節奏」。粉絲看了也紛紛留言關心楊月娥，「颱風天小心注意安全」、「真的不要走路滑手機，很危險」、「南部風也很大，我真的也很怕，娥姐臉有怎樣嗎，過運消災，小心」、「哎唷！光想像就覺得很痛，沒事平安就好」。楊月娥目前是漁業廣播電台《阿娥報報農知影》及Podcast《楊肉盧》、《先來一杯我們再聊》、《前進新南向》的節目主持人，曾出版書籍《不逃跑的陪伴》，也主持過三立電視節目《健康有方》，知性形象累積不少死忠粉絲。