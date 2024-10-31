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強烈颱風康芮今(31日)下午1時40分於台東縣成功鎮登陸，台東、花蓮地區首當其衝，瞬間猛烈暴風破壞性十足，全台各地也陸續傳出災情，但相較前幾次颱風來襲，有不少地區放了颱風假，卻是晴朗的好天氣，因此就有網友在PTT上發文表示，「目前台北風雨算是有感，中等級吧，外面一片霧茫茫，但沒有看到其他災情」，好奇各縣市的風雨狀況？文章一出，馬上有不少網友紛紛留言，有人擔心回應，「花蓮市已經先上前菜，感覺等等要開始瘋狂搖滾了」、「台東人現在不想說話」；也有網友說、「屏東東港出太陽」、「台中無感」。在臉書也有網友在爆料公社詢問同樣問題，「康芮強颱現在才剛開始，你各位所在地目前風雨狀況如何？」好奇各地是否受到颱風影響，而有災情出現。據報導，一票網友崩潰直呼，「新北土城狂風暴雨，真的很恐怖」、「永和雨超大」、「高雄風稍大，毛毛雨」、「花蓮市已經先上前菜，感覺等等要開始瘋狂搖滾了」、「台南風好大哦，沒下雨」、「桃園有風有雨，陽台窗戶洗得很乾淨」、「彰化7級風 大家注意安全！天佑台灣」、「蘭嶼第一排搖滾區」、「宜蘭冬山鄉風雨很大」、「台東人現在不想說話，瑟瑟發抖中」、「雲林沿海風超大」。但也有網友回報所在地無雨，「南部無風無雨」、「無風無雨，排隊進巨城中」、「屏東東港出太陽...東港溫王爺神威顯赫」、「台中無感」、「台中北屯沒啥風雨，但是停電中」、「鳳山微風無雨」、「屏東市微雨無風」、「桃園青埔目前無雨」、「台中目前是處在暴風雨前的寧靜」、「高雄無雨只有一點陣風」、「員林剛吃完早午餐無風無雨」。氣象署預報員表示，預估明天上午暴風圈，就有機會脫離本島陸地，晚間馬祖也會脫離暴風圈範圍；今天至明天清晨影響最劇，可能會有破壞性強風，迎風面降雨明顯。