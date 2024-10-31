康芮颱風（國際命名：KONG-REY）以強颱巔峰強度，在今（31）日下午1點40分從台東成功鎮登陸，而康芮正式登陸的那一瞬間，又締造了好幾項歷史性紀錄，也成為「歷史最晚登陸的強颱」。
康芮颱風今（31）日下午1點40分從台東成功鎮登陸後，仍以每小時29公里速度，向西北進行，預計將在稍後正面對決「護國神山」中央山脈，最快預計在31日晚間從西部出海。
康芮颱風登陸台灣之後也已經締造多個歷史紀錄，氣象專家賈新興指出，康芮已強颱之姿侵襲台灣，「七級暴風圈 320公里十級暴風圈150公里」，若已中心登陸臺灣的颱風來說，康芮是自1998年瑞伯颱風後，最大顆的侵襲台灣的颱風。
此外，康芮也成為歷年10月最晚登陸的颱風，也讓2024年比肩1998年，成為史上最多侵臺颱風的10月份；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也補充，康芮列名史上最晚登陸的強烈颱風。
📍強颱康芮登陸台灣！締造以下歷史紀錄
1.歷年10月最晚登陸的颱風
2.近26年最大登陸台灣颱風
3.台灣史上最晚登陸的「強烈颱風」
4.2024年10月份並列史上最多颱風
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康芮颱風登陸台灣之後也已經締造多個歷史紀錄，氣象專家賈新興指出，康芮已強颱之姿侵襲台灣，「七級暴風圈 320公里十級暴風圈150公里」，若已中心登陸臺灣的颱風來說，康芮是自1998年瑞伯颱風後，最大顆的侵襲台灣的颱風。
此外，康芮也成為歷年10月最晚登陸的颱風，也讓2024年比肩1998年，成為史上最多侵臺颱風的10月份；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也補充，康芮列名史上最晚登陸的強烈颱風。
📍強颱康芮登陸台灣！締造以下歷史紀錄
1.歷年10月最晚登陸的颱風
2.近26年最大登陸台灣颱風
3.台灣史上最晚登陸的「強烈颱風」
4.2024年10月份並列史上最多颱風
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