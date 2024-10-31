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▲高雄便當店邀請到澳洲消防員猛男來台舉辦公益活動，今日康芮颱風來襲依舊不擋民眾熱情，讓便當店中午擠滿人潮。（圖／民眾蕭小姐提供）

▲便當盒也都印上澳洲消防員的肖像。（圖／翻攝米宝便當品牌總部臉書）

▲澳洲消防員猛男公益活動，下午17:00還有一場。（圖／取自米宝便當品牌總部臉書）

康芮強颱直撲全台，高雄市長陳其邁一早也在災變會議後指出，估午後15:00後高雄市風雨會增強，不少高雄民眾趁著中午沒風沒雨的時候出外採買。一家便當店中午擠滿民眾，因為今天邀請了澳洲消防員來台推出公益活動，現場販賣便當還可以跟猛男合照，中午擠滿人潮，下午17:00還將有另一場，業者提到不畏颱風會照常舉行。「米宝便當」在高雄約有近20家分店，今日迎合萬聖節，邀請到10名澳洲消防隊員到「米宝便當美術冠青海店（高雄市鼓山區青海路430號）」舉行公益活動，民眾只要買便當按讚打卡，就可跟消防員合照一次，或者消費滿600元或5個便當可免費限定拍貼機拍照，現場還販售澳洲消防員周邊商品，因為今日直到中午，高雄依舊沒有明顯的風雨，店門口擠滿民眾，全為了看澳洲消防猛男。中午場活動結束後，引起網上熱烈討論，擁有8點多萬粉絲追蹤的臉書粉專「貓與邪佞的手指」就貼文且提及「現在便當店這麼競爭嗎？」也有不少民眾詼諧留言，例如使用最近網路熱門用語「已購買，小孩愛吃」來改寫成「已購買，『太太』很愛吃」，也有人寫到「這裡有菜，看起來好健康。」中午場活動目前已結束，下午17:00還將有一場，