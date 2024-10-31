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▲12座雕像都有不同的面部表情和毛髮裝飾。（圖／翻攝自X）

▲吳哥窟是12世紀吳哥王朝遺留下來的古蹟，是柬埔寨政府最重要的「觀光財」來源。（圖／取自Pixabay）

柬埔寨吳哥窟新挖出有數百年歷史的古文物，引發外界關注。考古團隊日前在古建築附近挖掘出12座砂岩雕像，而這些雕像具有好幾百年的歷史。這些被稱為「門衛」的百年歷史雕像，高度各約一公尺，刻畫了立正站崗的城門守護者。有好幾座保存得非常完好，每一座都有獨特的面部和毛髮裝飾。考古學家說，目前他們共出土了12座雕像，並將深入研究已出土雕像的風格和結構等。考古團隊是在本週三（30日）評估古城門結構時，在通往11世紀吳哥城王宮的北門附近，約1.4公尺深處發現這些雕像。團隊表示將對雕像進行清理修復，然後放回原址。吳哥窟遺址公園佔地約400平方公里，涵蓋了9世紀到15世紀高棉帝國首都的遺址，當中有許多寺廟群古蹟。吳哥窟在1992年被聯合國教科文組織列為世界遺產，是東南亞最受歡迎的旅遊目的地之一，聯合國世界遺產委員會也在今年7月建議柬埔寨邀請專家小組來協助監督古蹟的情況。