我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康芮颱風籠罩全台灣，大台北地區百貨公司幾乎都未營業，外國遊客無地方可去，只好來到少數有營業的內湖昇恆昌旗艦店避風。（圖／讀者提供）

▲外國團客因康芮颱風滯留台灣，無景點可逛，被載來昇恆昌避風雨，也讓館內行李箱店營業額突然增加。（圖／讀者提供）

康芮颱風來襲，全台灣今日停班停課，由於風雨過大，許多班機紛紛停飛，影響準備返國的外國遊客，只好多留在一日，許多外國團客沒有百貨公司可逛，紛紛被載來內湖昇恆昌旗艦店購物。大台北地區的百貨公司大多皆未營業，多滯留一天遊客該如何解決今日行程？一名載著團客的遊覽車司機告訴《NOWnews今日新聞》記者，他所載的旅行團，原訂今天早上11點飛機回國，但因為風雨太大決定多留一天，雙北地區的百貨公司大多都未營業，沒有地方能去，找尋了有營業的場所後，開往內湖昇恆昌旗艦店。在內湖昇恆昌旗艦店外，康芮帶來的風雨交加，路上行人寥寥可數，但在馬路旁和昇恆昌門口，卻可看到許多遊覽車紛紛開來，許多遊客接連下車。昇恆昌旗艦店內湧入許多外國團客前來避風，既無法去景點，想逛街也沒地方去，只好來免稅店消費，一名在昇恆昌內販售行李箱的店員告訴《NOWnews今日新聞》記者，今日前來的遊客之中，日韓遊客佔了許多，且營業額比以往來得更好，光是上半天就賣出了好幾個行李箱，亦有印度遊客也來館內避風，順手就買了一個行李箱走。康芮颱風已在下午1時40分左右登陸台東成功鎮，預計今晚將有機會從台灣西部出海，現正是影響台灣最嚴重的時刻，氣象署仍呼籲民眾減少外出；至於班機部分仍待颱風稍遠離後，停飛的各家航空公司才會陸續公布航班最新起降狀況。