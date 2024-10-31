強颱康芮來勢洶洶，全台今（31）日停班停課，花東地區首當其衝。居住於台東的歌手紀曉君在社群網站上分享窗外的風雨現況，她感嘆道：「實況轉播了，現在我家樹斷了。」影片中可以清晰看到強風夾帶著豪雨侵襲她的住家，路邊樹木不斷搖晃，最終不敵風勢倒下，馬路上空無一人，氣氛顯得相當詭異。

我是廣告 請繼續往下閱讀
機車不幸遭壓　所幸無人受傷

紀曉君透露，雖然丈夫幾分鐘前剛把汽車移開，但無法避免摩托車被倒下的樹木壓倒。她慶幸地表示：「還好沒有人受傷，大家真的沒事不要出門，真的很危險。」

▲紀曉君曾多次站上鐵花村舞台。（圖／翻攝自紀曉君臉書）
▲紀曉君呼籲大家颱風天不要出門。（圖／翻攝自紀曉君臉書）
氣象局提醒　台東防範15級暴風

根據氣象局消息，強烈颱風康芮已於下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，創下10月下旬首個強颱登陸的紀錄。氣象局呼籲台東及南花蓮居民嚴防風速達15級以上的破壞性暴風，以免造成更大損害。


劉德華不唱了！苦等11年歌迷原地爆哭講不出話　台南粉絲沒車回家

快訊／劉德華演唱會取消！超級圓頂：台北捷運通知「要求停辦」

颱風天又有人跌倒！58歲楊月娥「臉朝下慘摔」傷勢曝光：痛坐在地

獨／台東撿回收老翁不敵風雨摔車道上！NOWnews記者奮不顧身搶救

關鍵字