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▲紀曉君呼籲大家颱風天不要出門。（圖／翻攝自紀曉君臉書）

強颱康芮來勢洶洶，全台今（31）日停班停課，花東地區首當其衝。居住於台東的歌手紀曉君在社群網站上分享窗外的風雨現況，她感嘆道：「實況轉播了，現在我家樹斷了。」影片中可以清晰看到強風夾帶著豪雨侵襲她的住家，路邊樹木不斷搖晃，最終不敵風勢倒下，馬路上空無一人，氣氛顯得相當詭異。紀曉君透露，雖然丈夫幾分鐘前剛把汽車移開，但無法避免摩托車被倒下的樹木壓倒。她慶幸地表示：「還好沒有人受傷，大家真的沒事不要出門，真的很危險。」根據氣象局消息，強烈颱風康芮已於下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，創下10月下旬首個強颱登陸的紀錄。氣象局呼籲台東及南花蓮居民嚴防風速達15級以上的破壞性暴風，以免造成更大損害。