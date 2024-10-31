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▲新北市林口區上午發生多起路樹倒塌情形，所幸都沒有發生任何人員受傷意外。（圖／翻攝臉書）







▲停在路邊停車格的機車，不敵強風吹拂，紛紛倒地，一旁還有被吹落的樹枝。（圖／翻攝臉書）

▲小吃攤車被強風吹到馬路中央，還好當時路上人車稀少，沒有釀成傷亡意外。（圖／翻攝臉書）

強烈颱風康芮來勢洶洶，受外圍環流影響，中央氣象署在今（31日）上午針對16縣市發布豪雨特報，其中台中市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣皆出現超大豪雨，且劇烈雨勢將持續到明日。強風豪雨也使得北部地區陸續出現災情，新北林口今早就發生有路樹倒塌，壓倒車子的情形，所幸車內無人員受傷。這起路樹倒塌事故發生在，上午11點左右，林口區佳林路、竹林路口自來水公司前，有民眾目擊一休旅車被壓在倒塌的路樹下，馬上打電話通報請相關人員處理，還好當時車內沒有乘客。整個上午在林口區至少發生3起路樹倒塌情形，所幸都沒有傳出有人受傷的消息。新北市林口地區上午風強雨驟，有不少民眾在自家看到戶外出現不少颱風侵襲的狀況，有民眾就在自家目擊保齡球館的鐵皮，不敵強風，整塊被吹落，看起來險象環生，另外也有民眾看到工地上的圍籬，整排被風吹倒，還好沒有行人經過，不過目擊的民眾也馬上通報相關單位，就怕風勢太強勁，萬一把整塊圍籬都吹起，後果恐怕不堪設想。上午在林口也有不少停放在路邊停車格的機車，也被強風吹得東倒西歪，甚至還有小吃攤的攤車，被風吹到馬路中央，目擊的民眾拍照發布到臉書上，提醒民眾要出門的話，一定要小心注意安全。