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▲三峽出現大量行道樹被強風吹倒。（圖／threads＠yun.7177_授權使用）

▲消防水箱車也被路樹壓住，所幸無人受傷。（圖／threads＠yun.7177_授權使用）

強颱康芮來勢洶洶，全台各地都出現強風驟雨，位於新北市三峽也傳出災情，許多路樹被強風吹倒，新北市消防局三峽分隊也動員人車趕赴現場進行處理，結果水箱車也被一旁路樹壓到，所幸並無人員傷亡。今（31）日下午有三峽民眾在街上目睹大量路樹被康芮的驚人強風吹倒，還有路樹倒塌壓到車輛，後續也有民眾報案請消防隊協助處理。其中三峽分隊將水箱車停在北大社區時，原本在車旁還直立的路樹，下秒就不敵強風跟著倒地，也壓到了水箱車頂，所幸事故沒有造成人員受傷，水箱車也並無嚴重車損。目睹的三峽民眾也表示，目前現場多處路樹被連根拔起，風大的超級誇張。目前康芮颱風的巨大暴風圈正壟罩著全台灣，東半部以及北部地區都能感受到明顯風雨，預計最快今17:00會下修成中颱，今深夜會在中部出海，台灣本島可望在明中午前解除陸警。